Nechceme, aby sem zase z celé Evropy chodili popíjet cizáci, řekl Babiš

„Soud nám rozvolnil skoro všechno a my jsme samozřejmě museli reagovat na nějaké skutečnosti. Nemůžeme si dovolit další Techtle Mechtle,“ prohlásil premiér.

„Já chápu, že lidi jsou naštvaní, že jsou otevřené bary a nemůže tam hrát hudba, ale my jsme nechtěli ty bary otevírat. Nechceme, aby sem zase z celé Evropy chodili popíjet cizáci, potom je z toho velký problém,“ dodal.

Podle Babiše bude nutné epidemii přes léto zvládnout. Firmy mají za povinnost testovat do konce června. Přes prázdniny by si vláda přála, aby počet proočkovaných lidí dosáhl co nejvyššího množství, tou dobou se už má připravit strategie přeočkování těch, kteří mají první vakcinaci uzavřenou. „Musíme připravit hlavně testování pro návrat do škol,“ řekl také.

V pátek převezme Česko od Maďarska přes 40 tisíc dávek vakcíny proti koronaviru od firmy Pfizer. „Pomohl mi (maďarský premiér) Viktor Orbán, můj přítel, on to původně chtěl dát jako dar, ale já jsem řekl ne, my si to půjčíme a vrátíme,“ řekl Babiš.

„Ale srbský prezident, který mě má rád, nám daroval 100 tisíc Pfizerů, to už přiletělo v pondělí. Takhle jsem získal asi 230 tisíc vakcín po světě, v Izraeli, v Německu, ve Francii,“ pokračoval Babiš.

„Nikdy to nemysleli vážně“

Premiér se také vrátil k čtvrtečnímu hlasování o nedůvěře vládě. „Myslím, že opozice to nemyslela nikdy vážně, že by chtěla shodit naši vládu. Nemají žádné alternativy a byl to jenom předvolební mítink,“ prohlásil.

Mělo hlasování o nedůvěře vládě při postoji KSČM smysl? Ano 177 Ne 268

„Kdyby chtěli shodit vládu, tak by oslovili KSČM a společně nás mohli shodit, ale na tom nemá nikdo zájem. Jak by oni tady zvládli sedět, když nezvládali zemi řídit ani v dobrých časech? Tím myslím hlavně koalici SPOLU,“ podotkl.

Snaha šesti opozičních stran vyslovit nedůvěru menšinové vládě Andreje Babiše zkrachovala. Kabinet podrželi komunisté, kteří už dopoledne opustili jednací sál. Opozice už v tu chvíli ztratila naději, že sežene 101 hlasů pro svržení vlády. Pro nedůvěru vládě hlasovalo nakonec jen 89 poslanců z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti, STAN a SPD.

Komunisté tak pomohli Babišovi i při třetím pokusu opozice svrhnout vládu, i když již v dubnu vypověděli dohodu o toleranci s hnutím ANO. Šéf KSČM Vojtěch Filip oznámil, že ho jímá hrůza při pomyšlení, že by vládu ANO a ČSSD nahradil kabinet pravicových stran.