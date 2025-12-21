Babiš chce mluvit s Macinkou o plánované reorganizaci ministerstva zahraničí

Autor: ,
  12:04aktualizováno  12:28
Premiér Andrej Babiš (ANO) chce na koaliční radě hovořit s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) o plánované reorganizaci úřadu. Předseda vlády to řekl Deníku N. Koaliční rada se sejde v pondělí ráno. Macinka uvedl, že své kroky Babišovi vysvětlí.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a šéf Motoristů Petr Macinka na mimořádném...

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a šéf Motoristů Petr Macinka na mimořádném zasedání Sněmovny (27. listopadu 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Nový český ministr zahraničí Petr Macinka v Bratislavě (16. prosince 2025).
Premiér Andrej Babiš na zasedání nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Na schůzi se...
Klimatická krize v České republice skončila, tvrdí Macinka
Po uvedení ministrů do jejich úřadů se Andrej Babiš přesunul do své kanceláře...
9 fotografií

Podle Deníku N chce Macinka zrušit řadu odborů i například sekci bezpečnostní a multilaterální, kterou vede Veronika Stromšíková. Do její sekce patří například odbor sankcí, kybernetického prostoru a odolnosti vůči hybridnímu působení, který chce Macinka podle listu přesunout pod jinou část úřadu.

Oddělení globálních rizik a odolnosti by se pak mělo zrušit.

„Nikdo z diplomatů se na mě neobrátil, ale na koaliční radě se zeptám pana Macinky, co se tam děje, protože se na mě obrací novináři,“ řekl Babiš Deníku N.

Reorganizace bude komplexní

Podle některých médií mají na ministerstvu skončit vrchní ředitelé několika sekcí, podle webu Seznam Zprávy se má i obměnit pozice státního tajemníka, přičemž Radka Rubeše by měl nahradit Miloslav Stašek, český velvyslanec ve Spojených státech.

Macinka tento týden sdělil, že reorganizace bude komplexní, připravuje se ve spolupráci s experty a že zatím nikoho nepropustil.

Čistky na ministerstvu zahraničí musí skončit, vyzývají Starostové v dopise Babiše

Odborová organizace ministerstva ve vyjádření uvedla, že s politováním sleduje hektické snahy o změnu systemizace. Úřad podle ní musí zajistit projednání změny v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, odbory ale dostaly málo času.

Organizace chce také vědět, na jaká místa budou přesunuti kariérní diplomaté včetně vrchních ředitelů sekcí, kdo bude vykonávat agendu zaměstnanců ze zrušených míst či jak bude zajištěna kontinuita chodu ministerstva. Odbory se také táží, kolik peněz se změnami ušetří a zda jsou v nadcházejících týdnech a měsících v plánu další kroky.

Opoziční hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v sobotní výzvě předsednictvu vládního hnutí ANO reorganizaci kritizovalo. Struktura úřadu se podle STAN mění narychlo a bez analýz.

Macinka uvedl, že systemizace byla projednána s řadou uznávaných velvyslanců a ani jedno místo v zahraničí se neruší. O zastavení „čistky“ na ministerstvu žádali také Piráti ústy své poslankyně Kateriny Demetrashvili.

„Ani jedno místo v zahraničí se neruší“

„Jako ministr zahraničních věcí považuji za důležité, aby naši diplomaté v zahraničí odváděli kvalitní práci. Ani jedno místo v zahraničí se neruší. Nářky, že systemizace byla provedena bez konzultací s odborníky, jsou mimo. Systemizace byla projednána s řadou uznávaných velvyslanců s desítkami let zkušeností,“ sdělil v sobotu Macinka.

Jeho předchůdce ve vedení resortu Jan Lipavský (za ODS) v neděli v televizi CNN Prima News řekl, že na úřadu se dějí nejbrutálnější politické čistky od revoluce. „Chovají se jako rudé gardy na dobytém území, ničí odborný expertní aparát,“ poznamenal. Dopady to podle něj může potenciálně mít i na bezpečnost země.

Babiš tento týden řekl, že vláda ANO, SPD a Motoristů chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent. Ministři dostali za úkol připravit na pondělní zasedání kabinetu personální změny na svých úřadech. Podle Deníku N je ale Babiš s intenzitou Macinkovy reorganizace resortu nespokojen.

Macinka dočasně vede i ministerstvo životního prostředí. Ve čtvrtek sdělil, že se tam již nepočítá se sekcí ochrany klimatu.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Vystrčil uctil u fakulty oběti střelby. Vyjádřili se i Pavel a Babiš

Předseda Senátu Miloš Vystrčil, senátoři a zástupci fakulty uctil památku obětí...

Na střelbu na Filozofické fakultě nesmíme nikdy zapomenout a je na odpovědnosti každého z nás, aby se podobná tragédie neopakovala. Při připomínce druhého výročí této tragické události to řekl...

21. prosince 2025  11:57,  aktualizováno  12:47

Kreml: Návrhy EU a Kyjeva k míru nevedou, Putin je připraven jednat s Macronem

Sledujeme online
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (25. září 2025)

Změny, které v amerických návrzích ohledně ukončení války na Ukrajině učinili Evropané a Kyjev, šanci na mír nezlepšily. Řekl to zahraničněpolitický poradce ruského vládce Vladimira Putina Jurij...

21. prosince 2025  7:27,  aktualizováno  12:43

Babiš chce mluvit s Macinkou o plánované reorganizaci ministerstva zahraničí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a šéf Motoristů Petr Macinka na mimořádném...

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce na koaliční radě hovořit s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) o plánované reorganizaci úřadu. Předseda vlády to řekl Deníku N. Koaliční rada se sejde v...

21. prosince 2025  12:04,  aktualizováno  12:28

Desítky tisíc domácností zůstaly v San Francisku bez proudu. Lidé mají zůstat doma

Desítky tisíc domácností zůstaly v San Francisku bez proudu (21. prosince 2025)

Americké San Francisco v sobotu na několik hodin zasáhl výpadek elektřiny, který se dotknul zhruba 130 tisíc odběratelů. Úřady v tomto kalifornském městě vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma. Do tmy...

21. prosince 2025  7:54,  aktualizováno  12:11

108 pozdravů slunci: Tichý rituál zimního slunovratu

Test mobility – zápěstí

Zimní slunovrat je nejkratším dnem a nejdelší nocí v roce. Pro řadu lidí dnes představuje i příležitost ke zpomalení a bilanci. Jedním ze způsobů, jak tento den prožít vědomě, je cvičení 108 pozdravů...

21. prosince 2025

Špatná zpráva pro rakouské skiareály. Němci musí na zimních dovolených šetřit

Síť sjezdovek na Hintertuxu uspokojí i náročnější lyžaře 365 dní v roce.

Lyžařská sezona v Evropě pomalu začíná, střediska však musí počítat s tím, že návštěvníci z Německa plánují během nadcházejících zimních dovolených šetřit. Útratu na horách meziročně omezí asi 15...

21. prosince 2025

Rusové odvlekli ze Sumské oblasti padesát našich civilistů, hlásí Kyjev

Ruští vojáci stojí na stráži na pozorovacím stanovišti na frontové linii u...

Ruští vojáci vstoupili do příhraniční vesnice v ukrajinské Sumské oblasti a na území Ruska odtamtud odvezli asi padesát civilistů, uvedla starostka obce Hrabovske Larysa Kremeznová. Podle médií šlo...

21. prosince 2025  11:51

Farský: Je nevýhodné neručit za půjčku Kyjevu. Kde ty peníze skončí? ptá se Fiala

Do centrálního pražského volebního štábu SPD dorazili zástupci kandidátky z...

Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden na Evropské radě odmítl, aby Česká republika ručila za půjčku pro Ukrajinu. Europoslanec Jan Farský (STAN) v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN...

21. prosince 2025  11:44,  aktualizováno  11:47

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v Praze, spoje nabírají velká zpoždění

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění okolo dvou hodin nabírají od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Jezdí se tam nyní jen po jedné koleji. Opravy zřejmě...

21. prosince 2025  8:51,  aktualizováno  11:34

Vánoční perníčkové šílenství. Přes den Irena Burdová prodává a v noci peče

Když je doba jarmarků, jako teď před Vánoci, spává Irena Burdová z Jalubí na...

Malý sladký perníček s bílou polevou. Málokdo si dovede představit, kolik práce a zručnosti je potřeba k jeho výrobě. Když je doba jarmarků, jako teď před Vánoci, spává Irena Burdová z Jalubí na...

21. prosince 2025

Tragická sobota ve středních Čechách. Dva požáry připravily o život dvě ženy

Při požáru chaty v Choceradech na Benešovsku zemřela žena. (20. prosince 2025)

Při sobotních požárech v Adamově na Kutnohorsku a v Choceradech na Benešovsku zemřely dvě ženy. Zřejmě šlo o neštěstí, policie vyšetřuje okolnosti. Ani jeden z případů zatím nenasvědčuje tomu, že by...

21. prosince 2025  10:27

OBRAZEM: Michal Prokop pomohl ve Foru Karlín zapomenout na předvánoční stres

Vánoční koncert Michala Prokopa ve Foru Karlín (20. prosince 2025, Praha).

Další ze svých tradičních vánočních koncertů odehrál v pražském Foru Karlín zpěvák a skladatel Michal Prokop. Zahrál skladby novější i klasické hity a převzal platinovou desku za prodeje alba...

21. prosince 2025  10:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.