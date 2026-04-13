Babiš chápe, že má Pavel k NATO vztah. Na summit ho vzít ale nechce

Josef Kopecký
  11:14aktualizováno  14:49
Premiér Andrej Babiš sice jednoznačně neřekl, kdo poletí v červenci na summit Severoatlantické aliance. Z jeho slov po jednání vlády ale vyplynulo, že nevidí důvod pro to, aby tam odcestoval prezident Petr Pavel místo zástupců vlády nebo společně s nimi.
Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci vlády. (13. dubna 2026)

38 fotografií

Složení české delegace na summitu podle Babiše dořeší vláda definitivně poté, co se 20. května potkají ministři zahraničí s šéfem NATO Markem Ruttem.

Po jednání vlády Babiš uvedl, že chápe, že má prezident Petr Pavel k NATO vztah. „Odpovědnost je na naší vládě,“ naznačil ale nejprve Babiš, že se nic nemění na jeho názoru, že by měl na summitu NATO zastupovat Česko on sám a ministr zahraničí Petr Macinka.

Babiš nechtěl komentovat dopis od prezidenta Petra Pavla, který se týkal účasti na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře. Pavel ve středu premiérovi napsal, že hodlá být v čele české delegace.

„Pan prezident prostě a jednoduše nespolupracuje s vládou a z toho důvodu si myslím, že by bylo lepší, kdyby tam jel pan premiér,“ říká čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek.

„Jestli tam pan prezident pojede na večeři nebo společensky jako doprovod, proti tomu nikdo nic nemá,“ řekl také Turek k možné účasti prezidenta Pavla na summitu NATO.

Já jeho názor nesdílím, odmítl Babiš návrh Turka

„Já jeho názor nesdílím,“ odvětil Babiš na otázku iDNES.cz, zda se ztotožňuje s Turkovým názorem a zda je možné, že by Pavel letěl do Ankary spolu se zástupci vlády a měl tam vlastní program.

Babiš po jednání vlády řekl, že Motoristé sobě podle něj stále nerozchodili, že Pavel nejmenoval Turka ministrem. V zahraničí to ale podle něj nikdo neřeší.

Právě Turka dříve prezident Pavel odmítl jmenovat ministrem. Turek chtěl být šéfem diplomacie, ale na Hradě neprošel ani jako kandidát na ministra životního prostředí.

„Tak já nevím, jestli by pan prezident měl zájem o to jet jako doprovod, jako člen delegace, proti tomu bych asi nic neměl,“ odvětil Turek na otázku, zda by na summit mohli letět premiér Babiš i prezident Pavel.

„Ale jde o to, jestli tam pan prezident bude hájit zájmy, které jsou shodné s vládou, a to zatím u pana prezidenta takto nevypadá,“ prohlásil Turek.

„Je to na větší diskusi a dnes to asi na vládě budeme řešit,“ řekl čestný prezident Motoristů sobě Turek. Podle něj mají letět premiér Babiš, ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka a ministr obrany za SPD Jaromír Zůna.

Babiš už dříve v polovině března řekl, že by měl na summit jet on sám a Macinka. Zůna pak na začátku dubna uvedl, že by se měl summitu zúčastnit také.

Měl by jet prezident Petr Pavel na summit NATO?

Nejsme prezidentskou republikou, řekl Juchelka

„Nejsme prezidentskou republikou, ale parlamentní demokracií,“ řekl ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka.

Z toho podle něj vyplývá i to, kdo by měl letět za Českou republiku na summit NATO do Ankary. „Lidé, kteří rozhodují o finančních prostředcích,“ řekl Juchelka při příchodu na jednání vlády.

Prezident Pavel napsal minulý týden Babišovi, že se hodlá v souladu se svým ústavním postavením zúčastnit červencového summitu NATO v Ankaře. Napsal to v dopise premiérovi, dokument zveřejnil na svých stránkách Hrad. Prezident odkázal na ústavu či dlouhodobé zvyklosti.

Na summit NATO pojedu, píše prezident Babišovi. Umanutost, reaguje Macinka

Pavel poukázal na své ústavní pravomoci

Pavel uvedl, že svou účastí chce přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, které se významně prolínají s působností prezidenta.

„K uplatnění své kompetence zastupovat stát navenek podle čl. 63 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky právě na summitu NATO přistupuji nejen s přihlédnutím k dlouhodobým zvyklostem, ale rovněž v zájmu přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky, jež se významně prolíná s působností prezidenta republiky, a to nejen v oblasti mezinárodních vztahů,“ napsal Pavel Babišovi.

Macinka uvedl, že prezidentova umanutost v této věci už začíná působit poměrně nedůstojně. „Budu trvat na tom, že i na tomto formátu bude reprezentovat Českou republiku předseda vlády, protože nejsme prezidentská republika. Takže pokud si někdo hraje na to, že je králem slunce, tak se možná příliš začetl do nějakých dobových románů francouzské literatury,“ uvedl ministr zahraničí v pořadu Xaver Live.

Prezident předpokládá, že Babiš si je vědom znění ústavy a že nakonec i Macinka uzná, že není v roli, aby o něčem rozhodoval. „Ministr zahraničí nemůže rozhodovat o tom, jestli prezident pojede, nebo nepojede na setkání hlav států. On je tím, kdo to rozhodnutí zprocesuje,“ řekl.

Vstoupit do diskuse (551 příspěvků)

Nejčtenější

13. dubna 2026  14:51,  aktualizováno  15:12

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.