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Absolutní skandál španělské vlády, řekl Babiš k Ceutě. Žádá uzavření Schengenu

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  13:51
Vláda mimo jiné projedná návrh novely nařízení vlády o obsahových náplních...

Vláda mimo jiné projedná návrh novely nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Na snímku je premiér Andrej Babiš. (27. července 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Mladík prochází podél hraničního plotu v Ceutě, kde španělská armáda dohlíží na...
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....
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Schengenský prostor je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pro Španělsko třeba okamžitě uzavřít. Situaci po proniknutí desítek tisíc migrantů do španělského města Ceuty na severu Afriky považuje za skandál způsobený španělskou vládou. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dříve v pátek řekl, že by Španělsko z Schengenu nevylučoval, čeká na španělskou pozici.

Babiš uvedl, že je absolutně skandální, že si člen Evropské unie může vést migrační politiku založenou na legalizaci pobytu nelegálních migrantů ve chvíli, kdy přístup unie je opačný.

Babiš kritizuje rozhodnutí španělské levicové vlády umožnit legální pobyt migrantům, kteří trvale pobývali ve Španělsku před 1. lednem letošního roku a měli čistý trestní rejstřík.

S masovou migrací jsme měli pravdu, řekl Macinka k Ceutě. Španělska se ale zastal

Žádost bylo možné podat do konce června. Podalo ji bezmála 1,2 milionu lidí. Zhruba dvě třetiny žadatelů pocházejí ze zemí Střední a Jižní Ameriky. Zhruba 80 procent žadatelů si podalo žádost kvůli pobytu na španělském území, dalších 20 procent žadatelů představují lidé, kteří žádali o mezinárodní ochranu. Žadatelé nejčastěji pocházeli z Kolumbie, Maroka a Venezuely, z těchto tří států je zhruba 50 procent žadatelů. Zhruba 67 procent lidí, kteří žádají o legalizaci, pochází ze Střední a Jižní Ameriky, dalších 23 procent z Afriky.

Podle Babiše se opakuje historie z roku 2015, kdy uvolnila pravidla německá vláda. Španělská podle premiéra dělá stejnou věc, a to kvůli blížícím se volbám.

Migranti jako nátlakový nástroj? Maroko čelí spekulacím, Ceuta rozdráždila Itálii

Španělský premiér Pedro Sánchez je podle agentury AFP jedním ze zastánců vřelejší migrační politiky v době, kdy ostatní evropské země pod tlakem krajní pravice opatření zpřísňují. Dlouhodobě zastává názor, že migranti jsou nezbytní pro udržení ekonomiky, sociálního státu a důchodového systému. Poukazuje přitom na stárnoucí populaci Španělska a vylidňování venkova. Zvláště zdůraznil přínos migrantů ve stavebnictví, kde chybí pracovní síla.

Masové migraci musíme říct ne, míní Macinka

Macinka dříve v pátek na tiskové konferenci k budoucnosti Českých center řekl, že má situaci za velmi složitou pro celý schengenský prostor. Ten umožňuje volný pohyb lidí mezi evropskými státy bez provádění stálých hraničních kontrol na vnitřních hranicích.

O situaci vede diskusi s evropskými kolegy, zejména z Německa, ale i ze Španělska. Jde podle něj ale o vážný problém. „Evropa by měla říct masové migraci ne a také by měla dát najevo, že ta poptávka, která tady byla, ta falešná poptávka, která byla k migrantům vysílána, skončila,“ uvedl. Aktuální problém by podle něj neměl až tak dopadnout na zemi jako Španělsko, ale na ty, kteří masovou migraci bagatelizují.

60 tisíc migrantů za den. Maročany vrátíme z Ceuty zpět do vlasti, oznámil premiér

Od čtvrtka přišlo do Ceuty ze sousedního Maroka v nekontrolovaném proudu lidí na 49 tisíc migrantů. S odkazem na odhad španělského ministerstva vnitra to uvedla agentura Reuters. Při snaze přeplavat námořní hranici se 19 migrantů utopilo. Chaotické snahy o překonání hranice mezi Marokem a španělskou exklávou pokračují i v pátek, ačkoliv Maroko posílilo ostrahu části hranice. Někteří lidé však začali odcházet. Do Ceuty v pátek míří španělský premiér.

„Dostáváme za pravdu my, kteří jsme dlouho problém masové migrace kritizovali a kritizovali jsme ty, kteří tento problém podceňovali nebo ho nechtěli vidět. Je to zásadní problém. Masová migrace do Evropy je velký problém, je to velké ohrožení vnitřní bezpečnosti jednotlivých zemí,“ uvedl k tomu Macinka. Migranty by EU podle něj měla vracet zpět.

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