Marže u pohonných hmot jsou nehorázné, říká Babiš. Navrhne jejich zastropování

Resort financí ve své zprávě z minulého čtvrtka uvádí, že marže jsou nízké a dokonce klesají. Podle Babiše však majitelé čerpacích stanic ceny průběžně upravují. „Mění cenu i denně. Za mě jsou takové marže nepřijatelné. Nejlepší cestou je regulovat čerpačky, mohou mít tři koruny. To je fajn, ne?“ řekl premiér.
Při návrhu se odkázal na zákon o cenách, který by mu měl umožnit marže zastropovat. „Na to máme ministerstvo financí a zákon o cenách. Máme na to kompetence, můžeme to udělat. Odkdy by to mělo platit, nevím. Ale mělo by to být co nejdřív,“ přislíbil.
Téma regulace marží či dalších kroků směrem k čerpacím stanicím projedná po dohodě Babiše se Schillerovou v pondělí vláda.
„Snad zareaguje trh. Podíváme se na to, bude to naše strategie. Vliv na to, co se děje ve světě, nemáme, záleží na Donaldu Trumpovi, který řekl, že do 7. dubna neproběhnou žádné útoky na energetickou infrastrukturu,“ řekl Babiš o dění na Blízkém východě.
V krajním případě bude nutné podle Babiše sáhnout také na spotřební daň, odkázal přitom na snížení DPH na potraviny, o němž rozhodla bývalá vláda. Ještě předtím se ke snižování této daně vyjádřil odmítavě.
Na vysoké ceny pohonných hmot již reagovalo několik sousedních států. V Polsku vláda sníží sazbu daně z přidané hodnoty na benzin a naftu z 23 procent na 8, podle premiéra Donalda Tuska zredukuje také spotřební daň a zavede maximální cenu paliv. Na Slovensku a v Maďarsku zavedli dvojí ceny nafty. Řidiči aut se zahraničními značkami tak musejí platit více než domácí motoristé. Evropská komise následně uvedla, že tento postup je diskriminační a v rozporu s unijním právem.