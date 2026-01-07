Babiš čeká s vložením Agrofertu do fondu na souhlasy ze zahraničí. Termín se blíží

  15:21
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš čeká s vložením akcií Agrofertu do svěřenského fondu na veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí. V pondělí napsal ministerstvu spravedlnosti dopis popisující situaci. Babiš to řekl po novoročním obědě s prezidentem Petrem Pavlem. Ve čtvrtek vyprší termín, do kterého má podle zákona vyřešit svůj střet zájmů.

Akcie do fondu Babiš vloží bezprostředně po získání souhlasů, uvedl s tím, že na některé kroky nemá vliv.

„K převodu akcií jsou nezbytné veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí, a to jsou věci nezávislé na mé vůli. Návrhy byly podány před Vánoci, přičemž některé státy mají pravidlo, že když významná firma mění vlastnictví, rozhoduje o tom vláda nebo vysoké instance těch zemí,“ uvedl premiér.

Premiér Andrej Babiš (ANO) před zasedáním vlády, na které se mimo jiné bude projednávat návrh programového prohlášení vlády a návrhy novel zákonů o silničním provozu a o podpoře bydlení.. (5. ledna 2026)
Na novoroční oběd se sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO). (7. ledna 2026)
Babiš počátkem prosince uvedl, že s Agrofertem, který sdružuje zhruba 200 firem v Česku i zahraničí, nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice.

Akcie bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Prezident Petr Pavel podmiňoval veřejným oznámením řešení střetu zájmů jmenování Babiše premiérem. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Pavel oznámené řešení akceptoval.

Babiš vloží Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust založeného firmou Roklen

Fond založila poradenská společnost Roklen s právní podporou právní kanceláře DBK. Babiš následně sdělil, že tak učiní do termínu, jak mu stanovuje zákon, tedy do 30 dnů od svého jmenování premiérem. Termín vychází na čtvrtek 8. ledna.

Opatření se týká podle Babiše jen Agrofertu, nikoli jeho dalších aktivit. Přes firmu SynBiol drží Babiš v investiční skupině Hartenberg Holding podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Jozef Janov a zbývající podíl náleží šéfovi akvizic Agrofertu Liboru Němečkovi. Hartenberg investuje také do reprodukčních klinik, nemovitostí, potravinářství a oděvních značek, ovládá síť květinářství Flamengo či e-shopy Ovečkárna.cz a Sportobchod.cz. Do SynBiolu patří také developerská společnost Imoba, která vlastní například areál Čapí hnízdo.

