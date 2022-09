Návrh stropu cen je stále pro lidi i firmy likvidační, prohlásil Babiš

„To je úplný nesmysl a jenom prosím všechny, ať tomu nevěří. Nedělá to skoro žádná evropská země. Nedělá to z dobrých důvodů. Když zastropujete ceny, tak to někdo musí zaplatit. A kdo to zaplatí? To nezaplatí obchodník, kterému to zastropujete. To zaplatí stát to zaplatí lidé ze svých daní, zaplatí to střední třída,“ odpověděl Fiala ve svém pořadu Otázky a odpovědi předsedy vlády Petra Fialy z Kramářovy vily na konci července na dotaz, proč to nejde, když opozice říká, že by pomohlo zastropovat ceny.

„Zastropování není cesta,“ řekl také předseda vlády Petr Fiala ještě koncem srpna při zahájení horké části volební kampaně koalice Spolu.

„Některé provozy už odstavují výrobu, některé restaurace zavírají, protože zkrátka ty energie nejsou schopni zaplatit,“ argumentuje Babiš, že dosavadní rozhodnutí vlády o zastropování ceny silové elektřiny na 6 korunách včetně DPH a plynu na 3 korunách včetně DPH za kilowatthodinu pro domácnosti, menší firmy a veřejné instituce, které bude v úterý schvalovat ještě Senát, je nedostatečné. Podotýká také, že alespoň k nějakému zastropování se vláda rozhoupala až po 7 měsících, když ji k tomu opozice vyzývala již od února.

„Nevidím důvod, proč bychom my v České republice měli mít strop vyšší než Slováci, Portugalci a Španělé,“ říká také Babiš.

Pro vládou navržené zastropování hlasovali v pátek všichni přítomní poslanci, včetně poslanci opozičních hnutí ANO a SPD. Opoziční poslanci už tehdy hojně poukazovali na to, že Češi mají platit za elektřinu čtyřikrát více než Slováci, proti čemuž se ohradil poslanec za ODS Ivan Adamec.

„Chtěl bych vyvést tady některé kolegy z omylu o tom, že Slovensko má zastropováno na korunu padesát za kilowatt hodinu. Prosím, není to pravda, zjistěte si to. Pan Karel Hirman chce na Slovensku zavést cenové stropy podle českého vzoru. Je to oficiální zpráva ze Slovenské republiky, doporučuji, najděte si to, prosím, aby tady padaly vždycky relevantní názory,“ řekl poslanec ODS Adamec.