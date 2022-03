Odpusťte lidem DPH na elektřinu, plyn i teplo, vyzval vládu expremiér Babiš

„My jsme byli zvoleni proto, abychom pomáhali a starali se o české občany,“ řekl Babiš ve svém pravidelném pořadu Čau lidi.

To, že má jeho ANO s vládou absolutní shodu v pohledu na Ukrajinu a na konflikt, který vyvolalo Rusko, podle Babiše neznamená, že jeho hnutí nebude kritizovat vládu za její rozpočtovou a daňovou politiku, protože je podle Babiše nerealistická.

„Rozpočet je špatný a vláda bohužel pro naše lidi nedělá vůbec nic,“ tvrdí Babiš.

„Znovu žádáme vládu, aby odpustila poplatky za obnovitelné zdroje, to dědictví solárního tunelu. 7 miliard platí občané, 12 miliard zaměstnavatelé. Žádáme vládu, aby odpustila DPH na elektřinu, plyn a teplo od ledna do června 2022. Je to řádově 12 miliard,“ řekl bývalý premiér. Pokud vláda odpustí DPH na vodné a stočné, půjde o necelé 2 miliardy korun.

Kvůli cenám plynu, které letí nahoru a kvůli válce, kterou vyvolalo Rusko tím, že napadlo Ukrajinu, by podle šéfa ANO měla být o tři roky prodloužena těžba uhlí v OKD, která měla už letos skončit. Znamenalo by to, že by stát vytěžil díky prodloužení této těžby 6 milionů tun uhlí.

„Přestaňme mluvit o konci těžby uhlí v roce 2033,“ vyzval šéf ANO kabinet Petra Fialy. K úvaze vládě nabídl i to, aby zastropovala ceny nafty a benzinu na 35 korun na litr i ceny elektřiny a plynu.