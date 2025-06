„Pavel Blažek udělal chybu, před soudem nestojí, politickou odpovědnost vyvodil v řádu hodin. Andrej Babiš zůstává obžalovaným, očekávám tedy, že se zachová obdobně a nebude kandidovat v nadcházejících volbách. Padni komu padni, to zní od hnutí ANO přece často,“ napsala na síti X předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib o kauze prohlásil, že se stala symbolem arogance moci a zneužívání evropských dotací. „Babiš u soudu opět hraje na city a chová se jak malé dítě, místo aby vysvětlil, proč byla firma účelově vyvedena z Agrofertu a proč žádal dotaci určenou pro malé podniky,“ popsal.

Dále vyjádřil víru v to, že nikdo nechce premiéra, který utíká před odpovědností. „Není normální, že bývalý premiér zůstává čtvrt roku před sněmovními volbami obžalovaným z napomáhání dotačnímu podvodu,“ dodal.

Když tě dohání čápák

Premiér Petr Fiala mezitím sdílel příspěvek svojí ODS, na kterém je vyobrazený utíkající Andrej Babiš na sytě červeném pozadí. Velký nápis nad ním hlásá „Když tě dohání čápák“.

ODS @ODScz Kauzou Čapí hnízdo se bude muset znovu zabývat Městský soud v Praze. Odvolací senát zrušil rozsudek, kterým loni v únoru osvobodil Babiše a Nagyovou. https://t.co/omVe8Vg3fh oblíbit odpovědět

Pondělní rozsudek vrátil případ k Městskému soudu v Praze, proces tedy bude dál pokračovat. Dřívější osvobozující verdikt byl podle soudu překvapující a u odvolacího řízení nemohl obstát.

K rozsudku se vyjádřil i lídr vládních Starostů Vít Rakušan „Ukáže se, zda důvěra v nezávislost soudu, jak ji vyjádřil Babiš před jednáním, ustojí i rozsudek, který mu není po chuti,“ řekl.

Předseda SPD Tomio Okamura upozornil na délku kauzy Čapí hnízdo. „To, že soudy neumí rozhodnout tak či onak, je ostuda a myslím, že by se ulevilo i všem aktérům,“ dodal.

On nikdy neodstoupí

Ke kritice Babiše se přidávají další politici koalice SPOLU. „Kdyby Babiš odstoupil pokaždé, když je souzen, tak by ještě aspoň tři funkce dlužil,“ prohlásil místopředseda lidovců Václav Pláteník.

Poslanec TOP 09 Michal Kučera vidí v kauzách šéfa hlavní opoziční strany příležitost, protože bude ještě „hodně dlouho zaměstnávat soudy“. „Dejme mu na to dostatek času a pošleme ho SPOLU opět do opozice. On totiž nikdy neodstoupí, to už nám řekl,“ vysvětlil.

Lidovci přesto očekávají, že Babiš odejde ze všech volených funkcí do konečného verdiktu soudu, protože zůstává obžalovaným čtvrt roku před volbami.

„Andreje Babiše bohužel známe včetně jeho přístupu k politické kultuře - nikdy neodstúpím, nikdy. Je ale rozhodně na místě, aby z toho konečně vyvodil osobní odpovědnost, pro jednou se zachoval jako čestný politik a odešel ze všech funkcí do konečného soudního verdiktu,“ uvedl předseda lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný.

Za Babiše se postavila bývalá ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Helena Válková. „Exministr spravedlnosti Blažek se zapletl s drogovým dealerem, současná ministryně užívala roky neoprávněně titul a sedmnáctiletá kauza „Čapí hnízdo“ se po dvou zprošťujících rozsudcích vrací opět k novému projednání Městskému soudu. Takhle teď vypadá spravedlnost v České republice,“ upozornila.

Obnovení procesu ANO neoslabí

Zrušení osvobozujícího rozsudku v kauze Čapí hnízdo podle politologů výrazně neovlivní voliče hnutí ANO, kteří aféru považují za politický útok.

„Myslím, že na voliče ANO to žádný vliv mít nebude. Ti už dlouho přijímají interpretaci Andreje Babiše,“ řekl Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy v Praze.

Andrej Babiš a Jana Nagyová vinu odmítají. Podle politologů může neuzavřená kauza zkomplikovat povolební vyjednávání, protože s trestně stíhaným premiérem by se koalice SPOLU či Piráti těžko spojovali. ANO v průzkumech dál vede s náskokem před SPOLU a SPD.