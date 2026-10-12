Já tam odlétám už ve středu. Jednak tam bude jednání V4, jednání Patriotů pro Evropu, a hlavními tématy jsou konkurenceschopnost a víceletý finanční rámec migrace a rozšíření,“ řekl Babiš.
„Naše pozice je stále stejná: my jsme k tomu psali několik dopisů, my určitě chceme odložit implementaci ETS 2, je tedy rozhodnuto, ale česká vláda to odmítá, že to má být od roku 2028. Dle našeho názoru to povede k dalšímu omezení kapacit rafinérií v Evropě,“ prohlásil premiér.
Jednání Evropské rady se bude účastnit i Zelenskyj
Babiš také po jednání vlády řekl, že jednání Evropské rady by se měl účastnit ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinu i evropské lídry šokovala dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa s vládcem Kremlu Vladimirem Putinem o okamžitém uvolnění ruské nafty pro americký a globální trh.
Babiš řekl, že je zvědav, jak se k tomu Evropská rada postaví. Dohodu Trumpa s ruským prezidentem odsoudil už o víkendu.
„Je to šokující záležitost. Prezident Trump nám dlouhodobě vyčítal, že kupujeme tyto suroviny z Ruska. Je to obrovská facka. Jsem zvědavý, co na to řeknou v Evropské radě,“ řekl o víkendu Babiš.
Evropa je v šoku a není schopna vůbec reagovat, prohlásil Babiš
Po jednání vlády v kritice dohody Trumpa s ruským prezidentem, jehož země rozpoutala válku proti Ukrajině, český premiér pokračoval.
„Vidíme, jak se zachoval pan prezident Trump, a Evropa je v šoku a není schopná vůbec reagovat. Ano, my jsme se zbavili fosilních paliv z Ruska, no a na druhé straně máme Hormuz a my máme velký problém. Takže to jsou ETS2, ETS1, kde český průmysl prodělal už 159 miliard, tak tam bojujeme za to, aby vlastně jsme získali nějakou výhodu,“ řekl Babiš.
„Nám se povedlo zatím, že do toho systému bude dodáno vícero těch povolenek zdarma, ale je to nedostatečné. Rozhodnutí Evropského parlamentu o zastropování ETS 2 na 45 euro odmítám, je to nesmysl. Všechno tohle zdraží životy Evropanů a samozřejmě obyvatel České republiky,“ zdůraznil premiér.
Za Evropu by někdo měl jednat s Ruskem, řekl premiér
Na otázku, zda je pravda, jak tvrdí šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura, že při jednání koaliční rady řekl, že bude na jednání Evropské rady, prosazovat, aby Evropská unie začala jednat s Ruskem, nejprve odvětil, že Okamura není mluvčí vlády.
„Uvidíme, s čím lídři Evropy vlastně přijdou. Já jsem s nimi samozřejmě o tom mluvil opakovaně, naposledy i s italskou premiérkou i s polským prezidentem. Nebudu vám říkat, o čem se bavíme na čtyři oči, to se nedělá. Jenom říkám, že to, co udělal Trump, vlastně ten obchod s Putinem, tak je absolutně totální šok, a Evropa by se měla probudit a začít tedy aktivně řešit celkově tu situaci, a ano, taky se angažovat v ukončení války na Ukrajině. Takže uvidíme, jestli ta rétorika těch lídrů na té radě se změní, nebo ne,“ řekl Babiš.
Když dostal znovu dotaz, zda český postoj bude takový, jak ho prezentoval Okamura, že budeme tlačit na Evropskou unii, aby komunikovala s Ruskem, premiér odvětil: „Já říkám, a jsou to i další lídři, že za Evropu někdo by měl komunikovat. Ale pokud samozřejmě většina Evropy se rozhodne, že bude pokračovat válka, tak samozřejmě ten náš hlas asi není až natolik silný, abychom to nějakým způsobem odvrátili.“
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Když se rodič dopustí domácího násilí, soud bude řešit, zda ho zbaví rodičovské odpovědnosti
Vláda v pondělí také schválila změnu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí a umožní rozvod manželství bez nařízení jednání v případě manželů bez nezletilých dětí.
„Pokud se některý z rodičů dopustí domácího násilí, soud se bude muset zabývat s tím, zda bude zbaven rodičovské odpovědnosti,“ řekl po jednání vlády l ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.