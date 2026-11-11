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Jakým právem nám zakazují plnit program? zlobí se Babiš. Poplatky chce řešit v lednu

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  12:14aktualizováno  12:35
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Zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (12. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Premiér Andrej Babiš (ANO) znovu mluvil o zrušení koncesionářských poplatků. Podle svých slov očekává druhé čtení příslušného zákona už v lednu 2027. Konec poplatků by pak mohl podle premiéra nastat ještě v témže roce. V rozhovoru pro web Blesk.cz zároveň připomněl, že brzy nad ránem se o zákonech hlasovalo i za vlády Petra Fialy.

„Ve čtyři ráno se hlasovaly i zákony Fialovy vlády. To první čtení trvalo 14 a půl hodiny. Jakým právem nám zakazují plnit náš program? My jsme to voličům slíbili a plníme to,“ stěžoval si Babiš v rozhovoru pro Blesk.cz. Druhé čtení zákona bude podle premiéra na pořadu už v lednu příštího roku. Na otázku, zda očekává úplný konec koncesionářských poplatků pro občany a firmy v roce 2028, odpověděl, že možná „bude dřív“.

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Následně odmítl návrh Filipa Turka (Motoristé), který minulý týden v televizní debatě řekl, že by Českou televizi zprivatizoval. „Privatizovat je nesmysl, je to veřejnoprávní médium,“ shrnul Babiš.

Premiér také uvedl, že lidé mají právo demonstrovat proti plánu na zrušení koncesionářských poplatků, posteskl si ale nad vyzněním protestů. „Mrzí mě, že se demonstruje za něco, co není pravda. My neohrožujeme demokracii, my nechceme zasahovat do obsahu veřejnoprávních médií,“ argumentoval.

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Noční hlasování o postoupení návrhu zákona do druhého čtení výrazně zhoršilo vztahy mezi koalicí a opozicí ve Sněmovně. „Vztahy ve Sněmovně jsou katastrofální. Když jsem do politiky v roce 2013 vstupoval, tak to bylo úplně na jiné úrovni,“ přiznal Babiš.

Uznal také, že si téměř po roce vládnutí některé věci v Poslanecké sněmovně představoval jinak. „Představoval jsem si, že to půjde rychleji. Největší problém je s přijímáním zákonů, protože opozice vůbec nechce, abychom plnili program,“ posteskl si.

Za termín jsme rádi

Babiš se v rozhovoru také znovu vrátil ke své plánované zahraniční návštěvě Izraele, která připadá na 17. listopadu a vysloužila si tvrdou kritiku opozice. Podle premiéra vláda na termín dlouho čekala a je za něj ráda. Na návštěvě chce Babiš jednat především o protivzdušné obraně.

„Na cestě do Izraele chci řešit systém protivzdušné obrany. My chceme ochránit naše občany, kdyby nedejbože byly na cestě nějaké rakety,“ uvedl Babiš pro Blesk.cz. „Izrael je to místo, kde mají ozkoušený Iron Dome,“ argumentoval premiér a odkazoval na izraelský systém protivzdušné obrany, který chrání zemi před raketovými a dalšími vzdušnými útoky.

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Inspiraci vidí český premiér také v Německu, které nakoupilo systémy protivzdušné obrany v Izraeli. Vlastní systémy vyvíjejí například Francie a Itálie. „Jednal jsem s italskou firmou Leonardo,“ uvedl Babiš.

Více než vládní agendu ale kritici řešili načasování návštěvy. Babiš společně s několika ministry totiž navštíví blízkovýchodní zemi právě 17. listopadu, a nezúčastní se tak připomínkových akcí na Národní třídě. „My jsme dostali nějaký termín, za který jsme rádi. Čekali jsme na něj velmi dlouho. Řešíme protivzdušnou obranu, což je pro nás priorita, protože minulá vláda to vůbec neřešila,“ obhajoval Babiš načasování cesty.

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Izrael navíc momentálně nemá sestavenou vládu, jelikož volby skončily teprve nedávno a jejich vítěz Gadi Eisenkot má na sestavení vlády ještě přes dvacet dní. „Dostali jsme pozvání od stávajícího premiéra, ale já možná budu jednat i s tím příštím. My tam máme strašně moc témat,“ argumentoval český premiér.

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