Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bezpečnostní poradce Kmoníček by měl zamířit na misi při OSN, potvrdil Babiš

Autor: ,
  13:44
Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN, řekl v úterý premiér Andrej Babiš (ANO) Deníku.cz. O odchodu diplomata, který se funkce poradce pro národní bezpečnost ujal na začátku roku, spekulovala média delší dobu. Babiš doplnil, že zatím neví, kdo Kmoníčka nahradí.
Hostem pořadu Rozstřel je Hynek Kmoníček, poradce premiéra pro národní...

Hostem pořadu Rozstřel je Hynek Kmoníček, poradce premiéra pro národní bezpečnost. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....
Poradce premiéra pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček na konferenci NBNS na...
Jednání vlády. Na snímku Hynek Kmoníček. (18. května 2026)
Hynek Kmoníček je vášnivý sběratel. Třeba hudebních nástrojů nebo pálivých...
18 fotografií

Pozici poradce pro národní bezpečnost vytvořil bývalý kabinet Petra Fialy (ODS) v roce 2022. Od počátku v ní působil Tomáš Pojar, který skončil v polovině prosince spolu s nástupem Babišovy vlády. „Je to v plánu,“ odpověděl v úterý Babiš na dotaz, zda by měl Kmoníček působit při OSN. Kdo ho nahradí, zatím neví. „Pravděpodobně nikdo, jsem stále kritizován, že tady máme moc lidí,“ podotkl.

Obsazení stálé mise v New Yorku bylo součástí balíku nominací velvyslanců, které koncem ledna zrušila Babišova vláda. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tehdy uvedl, že je chce vybrat znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády. Kabinet později schválil doporučení na vyslání 16 lidí do vedení velvyslanectví a stálých misí.

Utajovaný seznam nových velvyslanců: Kmoníček k OSN, Beran do Švýcarska

Prezident Petr Pavel před týdnem řekl, že se s Babišem dohodl v souvislosti s návrhy nových velvyslanců na čtyřech změnách. Komentovat je odmítl. Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel několikrát uvedl, že respektuje snahu nynějšího kabinetu mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru.

Poradce pro národní bezpečnost je poradním orgánem vlády v bezpečnosti a obraně ČR. Patří do organizační struktury úřadu vlády a jmenuje ho a odvolává vláda na návrh premiéra, kterému je podřízený. Podílí se na koordinaci činnosti státních orgánů v bezpečnosti a obraně. Na základě rozhodnutí vlády zastupuje premiéra při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi ve věcech bezpečnosti a obrany.

Rusko bylo a je největší hrozbou pro ČR, tvrdí poradce premiéra Kmoníček

Kmoníček působí na ministerstvu zahraničí od roku 1995. Mimo jiné byl v letech 1999 až 2001 a 2009 až 2010 náměstkem ministra, mezi roky 2001 a 2006 působil jako velvyslanec ČR při OSN v New Yorku. V letech 2006 až 2009 byl velvyslancem ČR pro Indii, Bangladéš, Nepál, Maledivy a Srí Lanku, mezi roky 2010 a 2013 vedl ambasádu v Austrálii a v letech 2017 až 2022 v USA.

V letech 2013 až 2017 působil za prezidenta Miloše Zemana jako ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře. Velvyslancem ve Vietnamu byl od roku 2022.

Vstoupit do diskuse

Kauzy Mrázové? Ministryně se v Rozstřelu emotivně obnažuje „do spodního prádla“

Nejčtenější

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Nikdy si nestěžuje, oceňuje Sabina Remundová maminku Ivu Janžurovou

Premium
Sabina Remundová a Iva Janžurová v seriálu Vytoč mého agenta! (2024)

Herečka Sabina Remundová prožívá nabitý rok. Září v seriálu Buldok z Poděbrad, baví diváky v několika divadelních představeních a intenzivně se připravuje na premiéru inscenace Blbka z pera Patrika...

19. května 2026

Magistrát symbolicky vyvěsil duhovou vlajku, v diskuzi pod fotkou se strhla mela

Hradec Králové vztyčil duhovou vlajku k Mezinárodnímu dne proti homofobii a...

Nad hradeckým magistrátem v neděli vlála duhová vlajka jako symbol solidarity s LGBTQ+ komunitou. Vedení města tím připomnělo Mezinárodní den proti homofobii a transfobii. Na sociálních sítích však...

19. května 2026  13:58

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

19. května 2026  10:54,  aktualizováno  13:47

Bezpečnostní poradce Kmoníček by měl zamířit na misi při OSN, potvrdil Babiš

Hostem pořadu Rozstřel je Hynek Kmoníček, poradce premiéra pro národní...

Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN, řekl v úterý premiér Andrej Babiš (ANO) Deníku.cz. O odchodu diplomata, který se funkce poradce pro...

19. května 2026  13:44

Makaka proslaveného plyšákem z IKEA vyplašil narušitel s maskou „krypto bro“

Američané chtěli unést slavného makaka Punche, zatkla je policie

Opička Punch, kterou celý svět zná jako opuštěného makaka s plyšovou opicí z IKEA, se opět dostala na titulní stránky. Do výběhu v japonské zoo totiž vniknul americký mladík v masce. Zřejmě kvůli...

19. května 2026  13:40

ČT a ČRo předložily připomínky k zákonu o médiích veřejné služby

ilustrační snímek

Česká televize (ČT) i Český rozhlas (ČRo) vznesly v rámci připomínkového řízení zásadní výhrady k návrhu zákona o médiích veřejné služby. ČT upozorňuje především na nedostatečné legislativní...

19. května 2026,  aktualizováno  13:16

Rumunská stíhačka sestřelila nad Estonskem ukrajinský dron mířící na Rusko

Letoun F-16 rumunského letectva

Rumunská stíhačka NATO sestřelila nad Estonskem dron, který vnikl do vzdušného prostoru pobaltské země, uvedl ministr obrany Hanno Pevkur. Dron podle něj nejspíš patřil Ukrajině a mířil na ruské...

19. května 2026  13:13

Nový průmyslový park nastartuje proměnu Karvinska po ukončení těžby uhlí

Ve spolupráci
Vizualizace možné podoby Panattoni Smart Parku v Karviné

Moravskoslezský kraj stojí na prahu zásadní proměny, která může významně ovlivnit jeho budoucnost po útlumu těžby uhlí. Jedním z klíčových projektů je připravovaný průmyslový park Nad Barborou v...

19. května 2026  13:05

Ochrana tetřeva vs. svoboda pohybu. Nejvyšší správní soud se zastal opeřence

Dobrá zpráva. Tetřeví populace se na Šumavě zvětšuje.

Celoroční zákaz vstupu a pohybu mimo značené trasy v některých lokalitách národního parku Šumava obstál před Nejvyšším správním soudem (NSS). Důvodem nařízení je ochrana tetřeva hlušce. NSS nyní...

19. května 2026  12:49

Počet obětí eboly v Kongu stoupá. Šéf WHO je hluboce znepokojen

Demokratická republika Kongo ve střední Africe se potýká s epidemií eboly. (16....

Počet obětí nákazy ebolou v Kongu vzrostl podle odhadů na 131 z 513 podezřelých případů, uvedla agentura AFP, která se odvolává na konžského ministra zdravotnictví Samuela Rogera Kambu. Generální...

19. května 2026  11:29,  aktualizováno  12:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rusko odstartovalo cvičení jaderných sil, mluví o riziku střetu s NATO

Ruské mezikontinentální rakety RS-24 Jars

Ruské jaderné síly v úterý zahajují třídenní cvičení na téma přípravy a nasazení jaderných sil pod hrozbou agrese, oznámilo ministerstvo obrany v Moskvě. Při cvičení se počítá s odpálením raket a...

19. května 2026  9:39,  aktualizováno  12:38

Politika na čtyři světové strany? Šéf Sejmu se vyhnul Ficovi, nepřijede ani Merz

Robert Fico na summitu EU na Kypru (24. dubna 2026)

Předseda polského Sejmu Wlodzimierz Czarzasty v pondělí navštívil Slovensko a jednal s tamním předsedou parlamentu, schůzce s premiérem Robertem Ficem se však záměrně vyhnul. Rozhodnutí zdůvodnil...

19. května 2026  12:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.