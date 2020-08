Běloruští občané potřebují naši podporu, řekl poslancům premiér Babiš

Lidovci navrhli, aby Sněmovna vyzvala běloruskou vládu k neodkladnému propuštění všech zadržovaných a aby česká vláda připravila adresné sankce vůči všem odpovědným za volební manipulace, oznámil šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

„Podpoříme zařazení toho bodu,“ řekl šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.



„Zvlášť po té zkušenosti, kterou máme my v roce 1968 a 1989, jsme přesvědčeni, že Česká republika musí stát na straně lidí, kteří chtějí změnit režim, aby Bělorusko bylo demokratickou a svobodnou zemí. Odmítáme jakékoli policejní násilí na občanech Běloruska,“ řekl Bartošek.



Projednávání situace v Bělorusku navrhli také Piráti, řekl poslanec František Kopřiva. Piráti chtějí navrhnout usnesení, podle kterého by Sněmovna odsoudila násilí ze strany režimu prezidenta Alexandra Lukašenka, neuznala výsledky voleb a vyzvala k jejich opakování za účasti mezinárodních pozorovatelů.



Vystrčil kvůli Bělorusku napsal Babišovi i Zemanovi

„Je to vážné téma, nemůžeme to nechat být,“ řekl šéf ODS Petr Fiala.



Šéf Senátu a místopředseda občanských demkoratů Miloš Vystrčil napsal ústavním činitelům, v němž vyzval ke schůzce českých politických špiček, ve kterém by jednoznačně podpořily demokraty v Bělorusku proti diktátorovi Alexandru Lukašenkovi.

Zatím Vystrčil nedostal žádnou odpověď na svou iniciativu. Prezident Zeman se dokonce zatím k situaci v Bělorusku a k represivním zásahům Lukašenkova režimu proti protestujícím občanům vůbec vůbec nevyjádřil.

Sociální demokraté nemají podle šéfa klubu Jana Chvojky výhrady k tomu, aby poslanci o situaci v Bělorusku diskutovali.



Proti bude hnutí SPD. „Chceme, aby se ukončilo násilí z obou stran,“ řekl šéf poslaneckého klubu Radim Fiala. „Bělorusové by se to měli vyřešit sami,“ uvedl lídr hnutí Tomio Okamura.

Premiér Andrej Babiš v úterý po jednání předsednictva Bezpečnostní rady státu uvedl, že nevidí důvod pro uvalení samostatných českých sankcí vůči běloruským představitelům. Je podle něj potřeba jednotný postup Evropské unie.

„Mají to být sankce vůči konkrétním osobám. To nejsme my, kteří to navrhují, bude to návrh Evropy, který by měl přinutit ten režim, aby akceptoval právo Bělorusů na svobodné volby,“ řekl Babiš.

„Je důležité, a to chci zdůraznit, že hlavně Bělorusové si musí určit svoji budoucnost. Oni si musí rozhodnout, co se stane v jejich zemi. Nikdo jim nechce nic vnucovat,“ uvedl Babiš.

Prezident Miloš Zeman se dosud k protestům požadujícím odchod Lukašenka a svobodné volby nevyjádřil.

Na dosud největší demonstraci v Bělorusku se v neděli sešlo podle odhadů až 200 tisíc lidí, do stávky vstoupily tisíce zaměstnanců státních podniků. Opoziční protikandidátka Svjatlana Cichanouská, která podle oficiálních výsledků získala přes deset procent hlasů, z litevského exilu vzkázala, že je připravena se postavit do čela národa. Také vyzvala Evropskou unii, jejíž hlavy států a vlád se sejdou na summitu, aby neuznala výsledky voleb. Ruský prezident Vladimir Putin po víkendových telefonátech s Lukašenkem přislíbil poskytnout Bělorusku podporu s ochranou bezpečnosti.