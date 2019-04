Babiš popřel, že by změnil svůj negativní názor na bankovní daň

Premiér v polovině dubna uvedl, že o zdanění bank s ČSSD jednat vůbec nebude. Podle nedělní zprávy České televize už se ale chce s ČSSD o sektorové dani i pro banky bavit. „Jestli když uděláme sektorovou daň pro banky, to bude mít takový dopad pro všechny zdražením úvěrů a dostupností úvěrů, nebo ne,“ citovala ČT Babiše.



Babiš prohlásil, že jen zopakoval, aby sociální demokraté o svých daňových návrzích, ať už jakýchkoli, jednali nikoli s ním, ale s ministryní financí Alenou Schillerovou, protože ta připravuje státní rozpočet na příští rok.

Zprávu ČT označil za překroucenou. Odmítl, že má v plánu zavádět zvláštní daň pro telekomunikační firmy. „Řekl jsem pouze, že pokud by si někdo měl zasloužit sektorovou daň, byly by to telekomunikační firmy, které jsou tři a mají kartel,“ citují LN Babiše

Brabec: Jsme ochotni uvažovat o dani pro mobilní operátory

Místopředseda ANO a ministr životního prostředí Richard Brabec při příchodu na jednání vlády ještě před tím, než LN zveřejnily Babišova slova, doslova řekl: „My jsme připustili, že jsme schopni jako hnutí ANO samozřejmě uvažovat o dani řekněme pro mobilní operátory.“

Co se týká možné bankovní daně, vyjádřil se zdrženlivě. „Já si pořád myslím, že platí argument, který jsme říkali, že jsme se obávali, že pokud by došlo k bankovní dani, tak byť je tady velká konkurence bank, mohlo by dojít k přenesení zátěže na klienty,“ uvedl Brabec. Změnu názoru připustil, pokud je někdo schopen zargumentovat, že se to nestane, tedy že zátěž na klienty přenesena nebude.

Bankovní daň dlouhodobě prosazuje sociální demokracie, aby vláda získala dodatečné příjmy do státního rozpočtu, například na zvýšení rodičovského příspěvku pro více rodin či na zálohované výživné.

Zatímco předseda sociálních demokratů Jan Hamáček v reakci na zprávu ČT, kterou později Babiš dementoval, oceňoval, že premiér změnil názor, kritiku si vysloužil od pravicové opozice.



„Jsme schopný národ. Jen nám vládnou nemehla“, která už roky navzdory mnoha veřejným proklamacím neumí “zařídit” levnější mobilní data. Proto nyní přichází s nápady na sektorové daně pro banky, pojišťovny a mobilní operátory, které pouze zdraží služby pro zákazníky,“ napsal na Twitteru šéf ODS Petr Fiala.



Podobně kritický názor má i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Další názorový veletoč Andreje Babiše a celé vlády. Před pár týdny slibovali, že je pro ně snížení cen mobilních tarifů a přilákání čtvrtého operátora hlavní prioritou. Toho těžko dosáhnou zavedením sektorové daně pro mobilní operátory, která je teď na stole,“ napsal Pospíšil na Twitteru.