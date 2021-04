Audit se mě netýká, s dotacemi nemám nic společného, tvrdí Babiš

Podle Babiše audit, který konstatoval jeho střet zájmů kvůli stálým konexím na jeho bývalou firmu Agrofert, byl objednaný. Objendávka měla přijít od jeho bývalého podřízeného náměstka na ministerstvu financí a v současné době senátora Lukáše Wagenknechta.

„Je to účelové, protože přišel speciálně kontrolovat střet zájmů, kdy česká strana vyvracela, a z větší části vyvrátila, různé domněnky,“ sdělil Babiš pro Blesk.cz. Podle Babiše navíc auditoři vykládají český zákon tzv. lex Babiš, ale české zákony mají podle premiéra vykládat pouze české soudy.



Spor se prý netýká ani osoby Babiše ani Agrofertu, ale Česka a evropských auditorů. „Je důležité, aby se stát bránil, a taky se brání a většinu z těch věcí obhájil. Bylo by nejlepší, kdyby o tom rozhodl Evropský soud,“ řekl Babiš.

V případě dotací pro Penam, které má Česko vracet, se měla projevit účelovost auditorů. „Auditoři nejprve konstatovali, že se jedná o střet zájmů. Na to český stát reagoval, že ve své verzi mají špatné datum. A oni řekli: to jsme se spletli, tak je to tedy inovace,“ popsal Babiš.

Je jen jedna verze Vrbětic, byli v tom Rusové

Při vyšetřování výbuchu muničního skladu ve Vrběticích je jen jedna vyšetřovací verze, sdělil premiér. Co prezident myslel tím, že jsou verze dvě a nedostatek důkazů, Babiš neví. „Pan prezident si dělal svůj průzkum,“ řekl premiér.

Svůj postoj, a jasné argumenty, proč je pouze jedna vyšetřovací verze, mu prý Babiš řekl. Důležitější ale pro premiéra byla Zemanova podpora v diplomatických krocích vlády, které se dočkal. O zapojení ruských tajných služeb do výbuchu Babiš nepochybuje.

Babiš přiznal, že informaci o výbuchu už měla některá média před oznámením vlády, a proto byl na politiky kladen tlak na zveřejnění informací.

Vyhošťování diplomatů na obou stranách už nejspíš skončilo, doufá premiér. „Historicky byla disbalance oněch kvazi diplomatů. My udělali zásadní věc, aby se to narovnalo, a myslím, že je to tak spravedlivé,“ řekl Babiš o vyhoštění ruských diplomatů a následné omezení zaměstnanců ruské ambasády.

Od června očkování pro všechny

Do května všechny věkové kategorie od 40 let, od června možná očkování pro všechny. Takový je zatím podle Babiše plán očkování. „Je to samozřejmě podmíněné tím, že nám dodavatelé dodají vakcíny, tak jak jsou slíbené, což občas nefungovalo,“ přiznal Babiš.



V létě se podle něj nesmí podcenit návraty z dovolených, které by mohly ohrozit stávající příznivou situaci. Co se podle něj ještě musí vylepšit, je očkování u praktických lékařů. „Těch vakcín od Astra Zenecy a J&J, které lze skladovat v normální chladničce, je stále málo, a proto mají praktici lidi na čekačce,“ uvedl premiér a dodal, že je to na koordinaci jednotlivých krajů.