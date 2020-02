Zlevněte pivo, vyzval Babiš restaurace, jimž se od května sníží DPH

Daň z přidané hodnoty u točeného piva, pokud ho lidé vypijí v restauraci a nevezmou si ho ve džbánku s sebou domů, klesne z 21 na 10 procent a z toho také vychází Babišův příklad, kolik provozovatel vydělá navíc na jednom točeném pivu, které prodává za 35 korun.

Babiš ovšem chce, aby si hostinští nenechali celou marži pro sebe, ale snížení DPH promítli také do ceny piva. Hostinské k tomu totiž nic nenutí. „Tyhle peníze jdou hospodskému rovnou do kapsy. Je jen na něm, jestli se o slevu podělí se svými zákazníky. Podle mě by to měly udělat hlavně restaurace, protože ty mají velkou výhodu ze snížení DPH na jídlo z 21 na 10 procent,“ uvedl premiér a předseda ANO na své facebookové stránce.

Předseda vlády se obrátil také na návštěvníky restaurací. „Naše opatření vstoupí v účinnost 1. 5. 2020 a vyzývám všechny štamgasty, ať cenu piva ve své hospodě a hlavně restauraci hlídají. Mohla by klesnout, rozhodně ale není důvod, aby stoupala,“ napsal Babiš.

Rozzlobilo ho také, jak si kritici vlády utahují z několika různých sazeb DPH při prodeji piva. Na nealko pivo, pokud ho host nevypije jako točené v restauraci, se totiž vztahuje snížená sazba daně z přidané hodnoty 15 procent. Babiš na své facebookové stránce uvedl, že „nějaký blb si udělal idiotskou teoretickou tabulku, kterou po něm nikdo nechtěl“ a která se dostala se do médií.

„Když jsem to viděl, měl jsem chuť řvát vzteky,“ komentuje Babiš tabulku, která se v minulých dnech objevila na Twitteru i na Facebooku.



Vládu kvůli několika sazbám DPH u piva kritizují opoziční politici. „Pokud si zákazník dá v hospodě jedno pivo do skleničky, dvě si odnese ve džbánku a další například v plechovce, bude muset hostinský na každé z nich použít jinou sazbu DPH,“ uvedl poslanec ODS Jan Skopeček. V nadsázce uvedl, že je zázrak, že další zvláštní sazbu nenavrhla ministryně financí a vicepremiérka za ANO Alena Schillerová třeba pivo řezané.



„Ukazuje se, že snížení DPH u piva byla jedna velká habaďůra,“ tvrdil dokonce v České televizi místopředseda KDU-ČSL a šéf poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek.

Podle Schillerové DPH u piva plošně snížit nejde. Argumentuje, že by to odporovalo evropským regulacím. Ohradila se zároveň proti tomu, že u sazeb daně z přidané hodnoty na pivo bude zmatek. „K stávající sazbě 21% DPH pro pivo přidáváme od 1.5. JEDNU JEDINOU sníženou sazbu 10%, a to na čepované pivo v restauracích. To jsou dohromady 2 sazby. Tato úleva znamená vyšší marži pro hospodské a podporu venkova. A zákazník? Ten přeci vždy dostává konečnou cenu vč. DPH!“ napsala na Twitteru Schillerová.

Alena Schillerová (Twitter) @alenaschillerov K stávající sazbě 21% DPH pro pivo přidáváme od 1.5. JEDNU JEDINOU sníženou sazbu 10%, a to na čepované pivo v restauracích. To jsou dohromady 2 sazby. Tato úleva znamená vyšší marži pro hospodské a podporu venkova. A zákazník? Ten přeci vždy dostává konečnou cenu vč. DPH! 4 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

I Babiš připustil, že snížení DPH se nedotkne veškerého piva. „Ano, netýká. Protože nemůže,“ napsal na Facebooku.

„Žádnej bordel se nechystá. Vy, co chodíte na pivo nebo si ho kupujete domů, neřešíte nic. Nemusíte spekulovat jak a kdy si pivo dát, abyste ho neměli dražší. Neřeší to logicky ani hospodský, který není plátce DPH. Při snižování DPH na točené pivo jsme mysleli hlavně na malé hospůdky na vesnici odvádějící DPH, kde se nevaří a k pivu se nabízí jen hermelín nebo utopenec. A za to jsme dostali co? Pěkně přes držku,“ píše se doslova v Babišově pravidelném hlášení, v němž shrnuje události uplynulého týdne.

Zda se nižší DPH nějak promítne do ceny piva v restauracích a zda hostinští vyslyší apel předsedy vlády a sami si dobrovolně sníží zisk, poznají zákazníci v květnu.