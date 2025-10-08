Podle Deníku N se Babiš takto rozhodl poté, co zkritizoval Okamurův výrok o tom, že by v případě vstupu do vlády šéf SPD usiloval o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška.
Okamura to zdůvodnil mimo jiné vlastním trestním stíháním v případu loňských předvolebních plakátů. Předseda SPD je obžalovaný z podněcování k nenávisti. Vondrášek na to reagoval, že policejní prezident nemá kompetenci k zahájení trestního stíhání. Šéf ANO označil Okamurovo prohlášení za nevhodné.
„V tuto chvíli je to tak, že po včerejších výstupech mu vnitro nedá a nabídne mu, ať ukáže, koho má na obranu,“ sdělil jeden ze zdrojů Deníku, který dodává, že pravděpodobným kandidátem na nového ministra obrany je bývalý šéf Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Ten ale uvedl, že žádnou nabídku na tento post dousd neobdržel.
|
Okamura chce vyměnit šéfa policie. Nevhodný výrok, váhá Babiš dát SPD vnitro
Dosluhující premiér Petr Fiala na středeční tiskové konferenci uvedl, že pokládá za nebezpečné, ať už bude SPD v nové vládě mít na starosti vnitro, či obranu. Takové strany nemají ve vládě být, řekl.
Podle ČT dostal Babiš od SPD seznam jmen, která by si strana představovala ve vládě.