Čau, Slováci, potřebujeme tu ty vaše eura. Babiš ve videu láká na levné pivo

„Zdravím všechny Slováky, nevím, zda mě sledujete, ale v neděli večer vždycky mluvím k českému národu a oslovuji je ‚čau, lidi’, takže říkám ‚čau, Slováci‘. Tady jsem v Lednici, což je fantastický zámek, který jsme opravili. A já budu velice rád, když přijdete do České republiky a navštívíte Českou republiku, která je úžasná. Můžete konečně vidět poloprázdný Karlův most, poloprázdný Český Krumlov,“ hovoří na videu Babiš do kamery u zámku Lednice.

Video vzniklo pravděpodobně během zasedání premiérů Visegrádské 4, které uskutečnilo právě v Lednici minulý týden.

Video je určené Slovákům. Babiš je láká na levné pivo a také na „slabou korunu“. Pozvánku pomalu ukončuje ujištěním, že Češi zase na oplátku přijedou na Slovensko, takže je to ekonomicky oboustranně výhodné.

„Pivo je v Praze je o půlku levnější, naše koruna není úplně silná, takže to pro vás bude výhodné. Co je super, že k nám ročně chodí 750 tisíc Slováků, hlavně tu na Moravu. Toto je fantastická Pálava z Mikulova, dneska jsem tam spal a musím doporučit. Je tu u nás volno, sednete do auta a přijedete k nám a zkuste u nás utratit nějaké peníze, protože tu potřebujeme ty vaše eura, potřebujeme tu DPH. Naši zase opět přijedou do Tater, takže si navzájem můžeme pomoc,“ popisuje premiér České republiky.

Nepřeložený přepis projevu Andreje Babiše „Zdravím všetkých Slovákov. Neviem, či ma sledujete, v neďelu večer vždycky hovorím k českému národu a oslovujem ich ‚čau lidi‘. Takže hovorím ‚čau Slováci‘. Tuná sme v Lednici, fantastický zámok, který sme opravili a já budem velice rád, keď pridete do České republiky a navštívíte Českou republiku, která je úžasná. Môžete konečně vidět poloprázdný Karlóv most, poloprázdný Český Krumlov. Pivo je v Prahe o půlku levnější. Naše koruna je tiež, není úplně silná, takže pre vás to bude výhodné. A čo je super, že k nám chodí ročně 750 tisíc Slovákov, hlavně tu na Moravu. Toto je fantastická Pálava z Mikulova, dneska som tam spal a musím doporučiť. Je tu u nás volno, sadnite do auta a príďte k nám a zkuste utrácať u nás peniaze, pretože potrebujeme tu ty vaše eura, potrebujeme tu DPH. Naši už zase chodija do Tatier, takže navzájom si môžeme pomocť. My sme vlastně údajně Češi najvic navštěvují u vás, najvětšie turisti u vás a vy zase u nás zase po Němcoch tiež. 750 tisíc, keby ste sa dostali na milion, tak to bude pecka. Takže teraz je ten správný čas, abyste prišli, ano je to úžasné, Praha, Krumlov, Telč, Karlštejn. Všechno je bohužel poloprázdné. Morava je pripravená, víno všetko, takže priďte k nám budeme sa těšit a držme si navzájom palce a zkusme si pomocť. Díky a na zdravie.“



V závěru videa dodává, že by byl rád, kdyby se počet slovenských turistů v České republice zvýšil až na jeden milion. „Nyní je ten správný čas, kdy máte přijít. Je to úžasné, Praha, Krumlov, Telč, Karlštejn, všechno je to bohužel poloprázdné, Morava je připravená, víno, všechno. Přijďte k nám, budeme se těšit, držme si navzájem palce a zkusme si navzájem pomoc. Díky a na zdraví,“ ukončuje svůj projev Babiš.

Video se objevilo 12. června na stránce Youtube Visit Czech Republic, kterou spravuje agentura CzechTourism. Od vydání má 8 671 zhlédnutí. „Premiér ČR Andrej Babiš zve po uvolnění koronavirových restrikcí občany Slovenské republiky do Česka. S pozdravem #VisitCzechRepublic,“ stojí v popisu videa.

Redakce iDNES.cz se tak obrátila na mluvčí CzechTourism Ivanu Vejvodovou s otázkami, jak video vzniklo a zda pan premiér za propagaci České republiky dostal nějakou odměnu. Mluvčí do vydání článku na otázky nereagovala.

Video v Česku „proslavil“ Miroslav Kalousek, který jej zveřejnil na Facebooku. Příspěvek doposud získal 1,8 tisíc komentářů a přes 4,6 tisíc „lajkových“ reakcí. Lidé zejména poukazují na premiérův jazyk. Vyčítají mu nebo se mu vysmívají, že neumí pořádně ani česky, ani slovensky.

„Slovensky zapomněl a česky se nenaučil,“ okomentoval video například uživatel Sváťa Čech.