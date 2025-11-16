Babiš při řešení svého střetu zájmů učiní nevratné kroky, oznámila Schillerová

  12:33aktualizováno  12:37
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v řešení střetu zájmů kvůli holdingu Agrofert učiní kroky, které budou nevratné. V diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce v České Televizi to řekla místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Vyřešení střetů zájmů je podmínka prezidenta Petra Pavla, které musí Babiš splnit, aby se stal premiérem.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem Petrem Pavlem o dosavadních výsledcích vyjednávání o koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů. (27. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda ANO Andrej Babiš a místopředsedové Alena Schillerová a Karel Havlíček...
Tisková konference hnutí ANO primárně k Evropské radě. Andrej Babiš, Alena...
Tisková konference hnutí ANO primárně k Evropské radě. Andrej Babiš, Alena...
Tisková konference hnutí ANO primárně k Evropské radě. Andrej Babiš, Alena...
„Andrej Babiš to řeší. Mám oprávnění říct, že vystoupí veřejně. Je to obrovská firma, je to velmi složitý právní proces. Kroky, které učiní, jsou nevratné,“ řekla Schillerová. Podle ní se tak stane v souladu s tím, kdy bude jmenován.

Babiš se podle Schillerové vyjádřil jasně. „Měli bychom se pořád pohybovat v rámci Ústavy a ta nezná termín pověření jednáním o sestavením vlády. Zná až jmenování premiérem a Andrej Babiš není v tuto chvíli jmenován,“ řekla Schillerová a dodala, že zatím je Babiš poslanec, do střetu zájmů by se tedy dostal až ve chvíli jmenování do funkce premiéra.

Babiš byl na Hradě stručný. Řešení střetu zájmů vysvětlete veřejně, slyšel od Pavla

Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v dřívějším vysílání diskuzního pořadu prohlásil, že by na místě prezidenta Babiše do funkce předsedy vlády nejmenoval, a to právě kvůli jeho střetu zájmů.

„Vnímám to tak, že by nehodlal respektovat výsledky voleb. Máme tu jasně stanovenou ústavu a tam jsou jednotlivé kompetence,“ okomentovala jeho slova Schillerová.

Kvůli Babišově střetu zájmů chtějí strany odcházející vládní koalice svolat mimořádnou schůzi Sněmovny. „Nic vyhrocovat nechceme. To není v našem zájmu. Předpokládal bych u člověka, který je čtyři roky lídrem opoziční nejsilnější strany a chce být budoucím premiérem, že ten scénář má připravený poměrně detailně a ta schůze může za pět minut skončit,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Čtyři na jednoho. Zákulisí schůzky na Hradě, po níž se neposunuli ani o píď

Podle Jurečky mohl Babiš se svým řešením vystoupit už po volbách. „Mě ale v tom příběhu zaráží jedna věc. Překvapilo mě vyjádření, že to, že drží akcie Agrofertu, neznamená, že je ve střetu zájmů,“ upozornil Jurečka.

„Myslím, že prezident má poměrně velkou možnost v rozhodování, koho jmenuje premiérem. To, že bere do úvahy problém se střetem zájmů je logické,“ řekl expremiér Jiří Rusnok. Dodal, že jde o ochranu férovosti trhu. „Jestliže se někdo stane ministrem nebo premiérem, má skutečně nepřímý vliv na to, jak se rozdělují dotace. A současně je soutěžitelem, protože má nějaký podnik,“ uvedl.

Podle Schillerové není možnost, že by se premiérem místo Babiše stala buď ona sama, nebo místopředseda ANO Karel Havlíček. „My chceme, aby jmenoval našeho lídra,“ řekla.

