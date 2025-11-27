Co může Babiš udělat s Agrofertem? Slepý fond je řešením, převod na děti ne

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím veřejnosti nepředstavil, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů vyplývající z vlastnictví holdingu Agrofert. Vysvětlení po něm požaduje prezident Petr Pavel, než jej jmenuje premiérem. Opoziční poslanci kvůli tomu na čtvrtek večer svolali mimořádnou schůzi, kde Babišovi chtějí dát prostor to vysvětlit. Podle odborníků mnoho řešení šéf ANO nemá.
Andrej Babiš předal prezidentu Petru Pavlovi návrh na složení nové vlády. (26. listopadu 2025)

Andrej Babiš předal prezidentu Petru Pavlovi návrh na složení nové vlády. (26. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Střet zájmů vyřeším v souladu s našimi a evropskými zákony,“ opakuje Babiš, když mu novináři nebo jeho sledující na sociálních sítích položí dotaz, jak chystá střet zájmů řešit. V podobném duchu hovořil i ve středu po schůzce s prezidentem, na které mu představil seznam navržených ministrů. „Platí to, co bylo veřejně řečeno, že v nějaký čas to veřejně oznámím,“ uvedl s tím, že zatím nedokáže říct, kdy to bude.

Do střetu zájmů by se Babiš dostal v momentě, kdy by se stal premiérem. Od té doby bude mít na vyřešení 30 dnů.

Babišovi hrozí větší střet zájmů než posledně, míní Pavel. Navrhl harmonogram

Ředitel neziskové organizace Transparency International David Kotora míní, že Babiš má v zásadě jen dvě možnosti, pokud chce být předsedou vlády a zároveň neporušovat česká a unijní pravidla. „Buď prodá Agrofert autentickému kupci, nebo přestane čerpat veřejné prostředky pro jím ovládané společnosti,“ míní Kotora.

Podle dat Hlídače státu byl však Agrofert loni největším soukromým příjemcem dotací a ani prodat jej Babiš nechce. „Opakovaně jsem řekl, že neprodám Agrofert. Já samozřejmě střet zájmů vyřeším. Ale tohle není prodej nějakého rohlíku v krámě,“ prohlásil.

Spekulovalo se také, že by šéf ANO mohl Agrofert převést na děti. Monika Babišová pro web Životvčesku.cz před více než rokem řekla, že dcera Vivien jednou chce firmu po otci převzít. Právník Milan Kučera to ale za průchozí variantu nepovažuje.

„Pouhý převod koncernu Agrofert na děti by určitě nebylo možné považovat za dostačující k řešení střetu zájmů. Zákon o střetu zájmů zakazuje veřejnému funkcionáři využívat svou funkci k získání výhody pro sebe nebo pro osobu blízkou,“ poznamenal Kučera, partner advokátní kanceláře Portos.

Úskalí slepého fondu

Andrej Babiš má ale ještě jinou možnost. „Za nejvíce realistickou variantu v tuto chvíli považuji vytvoření slepého fondu, ať už v České republice, nebo v zahraničí, který bude vnitřně nastaven tak, že nad vloženým majetkem nebude mít Andrej Babiš kontrolu. Mechanismus slepého fondu by tak zahrnoval zřejmě celou řadu právních i faktických opatření, která by vyloučila možný vliv zakladatele na chod fondu,“ popsal Kučera.

Vezměte si popcorn, budu vám vyprávět můj příběh v politice, říká Babiš

Slepé fondy neboli „blind trusty“ znají politici v zahraničí. Využila jej například bývalá britská premiérka Theresa Mayová nebo americký exprezident Barack Obama.

„Jedná se o fond, do nějž zakladatel, typicky člověk potenciálně ve střetu zájmů, vloží svůj majetek a správa majetku ve fondu je plně svěřena nezávislému správci. Zakladatel fondu nemá oprávnění zasahovat do jeho správy, nemá žádné informace o způsobu správy majetku, ani jeho složení v průběhu správy,“ vysvětlil odborník na svěřenské fondy Jakub Hollmann ze společnosti CCS Premium trust. Na rozdíl od Kučery nedokáže říct, jestli je to pro Babiše nejpravděpodobnější řešení, relevantní ale určitě je.

Úskalím této varianty ale je, že české právo slepý fond nezná. Hollman je však přesvědčený, že českou obdobou je svěřenský fond, který lze jako „slepý“ nastavit. „Rozdíl oproti některým zahraničním jurisdikcím spočívá v tom, že například angloamerické právo s pojmem blind trust pracuje výslovně a považuje jej, za splnění určitých podmínek, za efektivní nástroj prevence střetu zájmů,“ podotkl Hollman.

Když nebudu mít jistotu jmenování, nevratné kroky nemají logiku, řekl Babiš

Pokud by Babiš střet zájmů nevyřešil a s vlastnictvím Agrofertu nic neudělal, hrozí, že by Evropská unie Česku pozastavila nenárokové dotace. To jsou dotace, které zemědělci dostávají na základě vypracovaného projektu, na co peníze chtějí použít. Právník Kučera si myslí, že by Babišův střet zájmů mohl ovlivnit i některé už poskytnuté dotace.

Měl by Babiš předtím, než jej prezident jmenuje premiérem, veřejně oznámit, jak vyřeší svůj střet zájmů?

„Je přitom třeba podotknout, že soudní rozhodovací praxe dosud není v otázce možného dopadu střetu zájmů na poskytování všech druhů dotací a jejich poskytovatelů dotvořená a zcela jednotná. Bylo by proto možné očekávat množství soudních sporů,“ dodal Kučera.

Právě proto prezident Pavel po předsedovi hnutí ANO chce, aby uspokojivě veřejnosti vysvětlil, jak zamýšlí s Agrofertem naložit. Je přesvědčený, že pokud by Babiše jmenoval a on střet zájmů nevyřešil, podílel by se na protiprávním stavu. „Andrej Babiš se odpovídá veřejnosti a chce být premiérem všem občanům této země, kteří se nechtějí celé funkční období koukat, jak soudy řeší, jestli se nachází ve střetu zájmů,“ zdůvodňuje to Pavel.

