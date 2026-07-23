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Babiš doufá v prodej letounů Aero Skyfox Srbsku, vyzdvihl přátelské vztahy

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  14:12
Premiér Andrej Babiš se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem (23. července...

Premiér Andrej Babiš se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem (23. července 2026) | foto: ČTK / AP / UncreditedČTK

Premiér Andrej Babiš se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem (23. července...
Premiér Andrej Babiš se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem (23. července...
Premiér Andrej Babiš se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem (23. července...
Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci k vyhodnocení plnění...
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Premiér Andrej Babiš doufá, že se Praze podaří prodat Srbsku letouny Aero L-39 Skyfox. Šéf české vlády to uvedl po jednání se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem a premiérem Djurem Macutem v Bělehradě. Se svými partnery řešil také další možnosti spolupráce obou zemí.

Babiš odletěl do Srbska ve středu s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a s několika českými podnikateli, mezi kterými byli také zástupci výrobce letadel Aero Vodochody Aerospace.

„Pevně věřím, že ta letadla perspektivně dotáhneme, to je velice důležité,“ řekl Babiš. L-39 Skyfox je podzvukový cvičný a taktický proudový letoun. Aero loni předalo letouny L-39 Skyfox například maďarskému letectvu. Zájem o další stroje má podle dřívějšího vyjádření Aero také Vietnam, kam už v minulých letech Aero dodalo 12 letadel.

Premiér Babiš jednal s vedením Aera o příležitostech prodeje L-39 skyfoxů

Prezident Aero Viktor Sotona sdělil, že je připraven pokračovat se srbskou stranou v obchodních jednáních. „Letoun L-39 Skyfox jsme zde nedávno představili zástupcům srbských vzdušných sil, kteří měli možnost podrobně se seznámit s jeho letovými vlastnostmi a schopnostmi v oblasti výcviku pilotů i plnění lehkých bojových úkolů. Jsme připraveni pokračovat se srbskou stranou v odborných a obchodních jednáních o možném pořízení těchto letounů a nabídnout řešení odpovídající konkrétním potřebám srbských vzdušných sil,“ uvedl Sotona.

Podle Babiše je prostor i pro další spolupráci a obchodní příležitosti mezi Českou republikou a Srbskem. Zmínil například firmy PPF, Mattoni, Škoda Transportation nebo Linet. „Všichni vítají tu možnost tady podnikat. Za mě všechno funguje a pevně věřím, že obrat naroste a zrealizujeme všechny věci, se kterými naše delegace přijela,“ uvedl Babiš.

Podle Vučiče by firma Mattoni měla v Srbsku investovat 40 milionů eur (necelých 970 milionů korun), zhruba 20 již v Srbsku investovala.

Proč není Srbsko v Schengenu, divil se Babiš

Babiš i Vučić označili vztahy mezi Českem a Srbskem za velmi dobré a přátelské. Mluvili spolu také o dalších formách spolupráce, například v oblasti technologií nebo zdravotnictví. Obrat českých firem v Srbsku aktuálně podle Babiše dosahuje 2,4 miliardy eur. Vučić doplnil, že srbský vývoz do Česka za posledních 12 let vzrostl desetkrát.

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Babiš ve čtvrtek zopakoval své přesvědčení, že Srbsko by mělo co nejdříve vstoupit do schengenského prostoru. „Vůbec nechápu, proč vlastně Srbsko není v Schengenu,“ řekl Babiš s tím, že Srbsko hlídá hranice Evropy proti nelegální migraci lépe než leckteré členské země Evropské unie.

Vučić poděkoval Babišovi za podporu Srbsku na jeho „evropské cestě“. V souvislosti s Babišovou výzvou ohledně vstupu do Schengenu uvedl, že z hlediska ekonomiky pro Srbsko je důležité, aby mělo otevřené hranice do všech států EU, s nimiž sousedí. Babiše označil za svého přítele.

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Srbsko je formálně kandidátem členství v EU, v praxi jeho integrace do bloku již léta nepostupuje kvůli nedostatku reforem i nevyřešeným politickým otázkám. Připravenost kandidátských zemí západního Balkánu na budoucí zapojení do schengenského prostoru je posuzována v rámci jejich přístupového procesu do EU.

Ve čtvrtek má Babiš na programu také návštěvu česko-srbského obchodního fóra a návštěvu na stavbě výstavního komplexu EXPO.

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