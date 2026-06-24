Premiéři se setkali v maďarském Gödöllö, bilaterální jednání předcházelo schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko).
Mělo by se jednat o první společné zasedání vlád obou zemí, uvedl úřad vlády. Termín neoznámil. Hlavním bodem ve spolupráci mezi zeměmi má být zdravotnictví, V4 plánuje na podzim i konferenci na toto téma. Premiéři Česka a Maďarska se dále dohodli, že ministři dopravy zahájí konzultace o rozvoji dopravních spojení sever-jih ve střední Evropě. Ocenili také vzájemné investice a shodli se na jejich posílení, zejména v obraně, dopravě a energetice.
Ve čtvrtek se v Maďarsku setkají také ministři obrany Visegrádské skupiny, což navazuje na úterní jednání premiérů a setkání náčelníků generálních štábů začátkem června v Bruselu.
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„V4 je zpět,“ prohlásil Magyar po summitu. Předtím jednal s Babišem o investicích
Spolupráce mezi zeměmi V4 byla v uplynulých letech oslabená zejména kvůli odlišným pohledům na válku, kterou v únoru 2022 zahájilo Rusko svou rozsáhlou vojenskou invazí na Ukrajinu. Magyarův předchůdce v čele maďarské vlády Viktor Orbán navzdory ruské agresi udržoval s Moskvou dobré vztahy.
Česko mělo společné zasedání s vládou Slovenska letos v březnu po tříleté pauze. Mezitím je tehdejší kabinet Petra Fialy (ODS) přerušil kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Fialova vláda obdobné setkání plánovala v roce 2023 s izraelským kabinetem, kvůli tehdejšímu útoku teroristického hnutí Hamás se ale neuskutečnilo. Společná zasedání český kabinet měl také například s polským.