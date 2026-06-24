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Babiš a Magyar se dohodli na prvním společném zasedání vlád

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  12:34
Český předseda vlády Andrej Babiš na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky...

Český předseda vlády Andrej Babiš na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23. června 2026) | foto: Reuters

Andrej Babiš, Donald Tusk, Peter Magyar a Robert Fico na schůzce premiérů zemí...
Maďarský premiér Peter Magyar na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23....
Andrej Babiš, Donald Tusk, Peter Magyar a Robert Fico na schůzce premiérů zemí...
Polský premiér Donald Tusk na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23....
22 fotografií
Premiér Andrej Babiš (ANO) a maďarský předseda vlády Peter Magyar se při úterním jednání dohodli na prvním společném zasedání vlád obou zemí. Chtějí posílit spolupráci ve zdravotnictví, v kultuře či dopravě.

Premiéři se setkali v maďarském Gödöllö, bilaterální jednání předcházelo schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko).

Český předseda vlády Andrej Babiš na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23. června 2026)
Andrej Babiš, Donald Tusk, Peter Magyar a Robert Fico na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23. června 2026)
Maďarský premiér Peter Magyar na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23. června 2026)
Andrej Babiš, Donald Tusk, Peter Magyar a Robert Fico na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23. června 2026)
22 fotografií

Mělo by se jednat o první společné zasedání vlád obou zemí, uvedl úřad vlády. Termín neoznámil. Hlavním bodem ve spolupráci mezi zeměmi má být zdravotnictví, V4 plánuje na podzim i konferenci na toto téma. Premiéři Česka a Maďarska se dále dohodli, že ministři dopravy zahájí konzultace o rozvoji dopravních spojení sever-jih ve střední Evropě. Ocenili také vzájemné investice a shodli se na jejich posílení, zejména v obraně, dopravě a energetice.

Ve čtvrtek se v Maďarsku setkají také ministři obrany Visegrádské skupiny, což navazuje na úterní jednání premiérů a setkání náčelníků generálních štábů začátkem června v Bruselu.

„V4 je zpět,“ prohlásil Magyar po summitu. Předtím jednal s Babišem o investicích

Spolupráce mezi zeměmi V4 byla v uplynulých letech oslabená zejména kvůli odlišným pohledům na válku, kterou v únoru 2022 zahájilo Rusko svou rozsáhlou vojenskou invazí na Ukrajinu. Magyarův předchůdce v čele maďarské vlády Viktor Orbán navzdory ruské agresi udržoval s Moskvou dobré vztahy.

Česko mělo společné zasedání s vládou Slovenska letos v březnu po tříleté pauze. Mezitím je tehdejší kabinet Petra Fialy (ODS) přerušil kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Fialova vláda obdobné setkání plánovala v roce 2023 s izraelským kabinetem, kvůli tehdejšímu útoku teroristického hnutí Hamás se ale neuskutečnilo. Společná zasedání český kabinet měl také například s polským.

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