Babiše mrzí, že Havel neprosadil po změně režimu většinový systém jako v USA

Předseda ANO a kandidát na příštího premiéra Andrej Babiš lituje, že bývalý prezident Václav Havel, klíčová osoba Sametové revoluce po 17. listopadu 1989 vedoucí k pádu komunistického režimu, neprosadil většinový volební systém jako ve Spojených státech amerických.

Andrej Babiš odpovídá na otázky novinářů po setkáni s prezidentem Petrem Pavlem. (12. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Andrej Babiš označil 17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, za nejvýznamnější svátek v novodobé historii samostatné České republiky i Československa.

Kromě již zmíněného jej mrzí také to, že se nešel nikdo do Bavorska zeptat, jak budovat kapitalismus.

V narážce na Občanské fórum, které bylo hybnou silou změny, režimu z komunistického na režim demokratický, Babiš ve videu, které zveřejnil, také hovoří o svém hnutí ANO. „Z Občanského fóra proti korupci jsme udělali hnutí ANO,“ říká Babiš,.

Aktualizujeme.

17. listopadu 2025  7:54

