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Podzim se odkládá. Babí léto začne o víkendu a protáhne se do října

Matouš Waller
  11:06
Přelom září a října 2026 do Česka přinese babí léto

Přelom září a října 2026 do Česka přinese babí léto | foto: MAFRA

Přelom září a října 2026 do Česka přinese babí léto
Přelom září a října 2026 do Česka přinese babí léto
Přelom září a října 2026 do Česka přinese babí léto
Přelom září a října 2026 do Česka přinese babí léto
20 fotografií
Ač uplynulý týden do Česka po období nadprůměrných teplot vrátil typické počasí pro polovinu září – tedy chladné noci a maxima pod dvaceti stupni Celsia – meteorologové upozorňují na blížící se opětovné oteplení. Babí léto dle výhledu přijde o nadcházejícím prodlouženém víkendu. ČHMÚ navíc uvádí, že nadprůměrné teploty nějakou dobu vydrží.

Léto skončilo ve středu 23. září pět minut po druhé v noci, kdy nastala podzimní rovnodennost. Letní počasí ovšem nekončí. Podle prognózy Českého hydrometeorologického ústavu přijde na koncí týdne babí léto a vydrží až do října.

Změna času se blíží. Kdy skončí letní čas a kdy střídání času jako takové?

Pro babí léto jsou typické chladné noci s mlhami či dokonce ranními mrazíky, ale zároveň slunné a teplé dny s teplotami atakujícími hranici letní hodnotu 25 °C. Obrat počasí podle meteorologovů nastane nastane o víkendu, který bude prodloužený o státní svátek v pondělí 28. září.

Babí léto přinese letní dny

Výrazně nadprůměrný by měl dle ČHMÚ být také celý příští týden. Podle předpovědi lze čekat velmi teplé a slunečné dny s maximy přesahujícími 20 stupňů Celsia, místy budou měřitelné teploty dokonce přes 25 stupňů Celsia.

Noci, tak jak odpovídá babímu létu, už však budou chladné s průměrem okolo šesti až sedmi stupňů Celsia. S nízkými teplotami souvisí i přízemní mrazíky, které lze čekat hlavně v údolích.

Babí léto má své kouzlo.
Babí léto je na hranici dvou období. Přináší i nádherné scenérie.
Graf s předpovědí teplot v Česku do čtvrtka 1. října 2026
Předpověď tepelné kupole nad Evropou na konci září a v říjnu 2026
20 fotografií

Celodenní průměrné teploty by se pak měly ustálit přibližně na silně nadnormálních 14 stupních Celsia. Meteorologové rovněž na následující týden předpovídají minimum nebo dokonce úplnou absenci srážek.

Nadprůměr vydrží týdny

V dalších dvou týdnech ČHMÚ očekává mírný pokles průměrných teplot, ty se však stále budou držet vysokých hodnot odeznívajícího babího léta. Maxima by se měla dostat k 15 stupňům Celsia, minimální teploty by měly být zhruba o deset stupňů nižší.​​​​​​

V prvním říjnovém týdnu by se rovněž měly opět vyskytovat občasné deště – srážky se tedy dle meteorologů vrátí k průměrným hodnotám.

Část Evropy čekají tropy. Léto se nevzdává a zamíří i do Česka

Poslední záchvěv tepla, který se v příštím týdnu chystá na Česko, bude jen slabou ozvěnou dění v Evropě. Na kontinentu se s koncem září střetávají dvě naprosto odlišné povětrnostní situace a ač u nás aktuálně panuje podzimní počasí, na jihozápadě Evropy udeří vedra s teplotami nad 35 stupňů. Naopak na slovenských horách už napadl první sníh.

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