Léto skončilo ve středu 23. září pět minut po druhé v noci, kdy nastala podzimní rovnodennost. Letní počasí ovšem nekončí. Podle prognózy Českého hydrometeorologického ústavu přijde na koncí týdne babí léto a vydrží až do října.
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Změna času se blíží. Kdy skončí letní čas a kdy střídání času jako takové?
Pro babí léto jsou typické chladné noci s mlhami či dokonce ranními mrazíky, ale zároveň slunné a teplé dny s teplotami atakujícími hranici letní hodnotu 25 °C. Obrat počasí podle meteorologovů nastane nastane o víkendu, který bude prodloužený o státní svátek v pondělí 28. září.
Babí léto přinese letní dny
Výrazně nadprůměrný by měl dle ČHMÚ být také celý příští týden. Podle předpovědi lze čekat velmi teplé a slunečné dny s maximy přesahujícími 20 stupňů Celsia, místy budou měřitelné teploty dokonce přes 25 stupňů Celsia.
Noci, tak jak odpovídá babímu létu, už však budou chladné s průměrem okolo šesti až sedmi stupňů Celsia. S nízkými teplotami souvisí i přízemní mrazíky, které lze čekat hlavně v údolích.
Celodenní průměrné teploty by se pak měly ustálit přibližně na silně nadnormálních 14 stupních Celsia. Meteorologové rovněž na následující týden předpovídají minimum nebo dokonce úplnou absenci srážek.
Nadprůměr vydrží týdny
V dalších dvou týdnech ČHMÚ očekává mírný pokles průměrných teplot, ty se však stále budou držet vysokých hodnot odeznívajícího babího léta. Maxima by se měla dostat k 15 stupňům Celsia, minimální teploty by měly být zhruba o deset stupňů nižší.
V prvním říjnovém týdnu by se rovněž měly opět vyskytovat občasné deště – srážky se tedy dle meteorologů vrátí k průměrným hodnotám.
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Část Evropy čekají tropy. Léto se nevzdává a zamíří i do Česka
Poslední záchvěv tepla, který se v příštím týdnu chystá na Česko, bude jen slabou ozvěnou dění v Evropě. Na kontinentu se s koncem září střetávají dvě naprosto odlišné povětrnostní situace a ač u nás aktuálně panuje podzimní počasí, na jihozápadě Evropy udeří vedra s teplotami nad 35 stupňů. Naopak na slovenských horách už napadl první sníh.