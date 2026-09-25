Víkendové počasí přinese rekordy. Vysoké teploty ale vydrží jen pár hodin odpoledne

Podzim začal rovnodenností ve středu 23. září a hned ve čtvrtek přinesl ochlazení, přeháňky a občas silný vítr. Nejvyšší českou horu Sněžku zahalila hustá mlha a místy začal poletovat mokrý sníh.
Zatím však na horách nevydrží. „Sněhové vločky velmi rychle odtávají, protože teplota na vrcholku se pohybuje nad bodem mrazu, i když jak je větrno, tak pocitová teplota už klesá pod bod mrazu,“ vysvětlila rádiu Impuls meteoroložka Dagmar Honsová.
Na prodloužený víkend, ke kterému se přidá státní svátek 28. září, ale Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) slibuje slunečno a oteplení. „Nejbližší víkend přinese oteplování a postupný nástup tzv. babího léta,“ uvedli meteorologové.
Nad východní Evropou se bude udržovat oblast vysokého tlaku vzduchu a po její zadní straně k nám začne proudit teplejší vzduch od jihu až jihozápadu. V pátek ráno se ještě může objevit více oblačnosti, odpoledne by se však mělo vyjasnit.
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„Numerické modely počítají s tím, že i v následujícím týdnu tu bude pevnou rukou vládnout oblast vysokého tlaku vzduchu. Bude přinášet nádherné slunečné počasí. Pouze po ránu se budeme setkávat s mlhami nebo nízkou oblačností, ale od soboty by ty dny měly být doslova a do písmene zalité sluncem,“ uvedla Honsová.
Jak bude o víkendu? Ráno hrozí mrazíky
V sobotu bude většinou jasno až skoro jasno, severovýchodě Česka ráno a dopoledne více oblačnosti. Lokálně se ráno vytvoří mlhy, které sníží dohlednost. Ranní teploty klesnou k 8 až 4 stupňům, v místech, kde zeslábne vítr, se dokonce zastaví jen dva stupně nad nulou.
Lokálně musíme počítat i s přízemními mrazíky, které mohou poškodit teplomilné rostliny a zemědělské plodiny. Na úrodu jablek, hrušek nebo švestek by však neměly mít vliv.
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Odpoledne teploty vystoupají k 18 až 22 stupňům, na severovýchodě kolem 17 °C.
V neděli bude podobně teplo a krásně. „Neděle přinese zpočátku malou oblačnost, ale během dne přechodně objeví i oblačná obloha,“ uvedli meteorologové. Ranní mlhy a přízemní mrazíky očekávají pouze ojediněle.
Bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C, při uklidnění větru až 3 °C a ojediněle přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C.
A ještě větší teplo přinese svátek svatého Václava 28. září, který je státním svátkem. Bude jasno až polojasno, ráno ojediněle s mlhami. V noci teploty spadnou k 11 až 7 stupňům, uklidnění větru až k 5 °C.
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Nejvyšší denní teploty dosáhnou 20 až 25 °C, což je hranice letních teplot. Vydrží však jen několik hodin. „Denní délka slunečního svitu se nám výrazně zkracuje a teploty na těch letních maximech vydrží nejčastěji od 14 do 16 hodin a po západu slunce půjde rtuť teploměru hodně rychle dolů,“ vysvětluje meteoroložka Dagmar Honsová.
V úterý bude také jasno až skoro jasno, ráno ojediněle s mlhami. Ranní teploty 11 až 7 stupňů, nejvyšší denní teploty pak 21 až 26 °C.
A babí léto vydrží až do října. Výhled počasí od středy 30. září do pátku 2. října slibuje jasno až skoro jasno, ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů a nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C.