Závěr září přinese počasí typické pro babí léto. Nad východní až jihovýchodní Evropou by se podle meteorologických modelů měla vytvořit rozsáhlá a stabilní oblast vysokého tlaku vzduchu. Po její zadní straně by do střední Evropy mohl od jihozápadu proudit teplejší vzduch.
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Výsledkem by mělo být převážně suché a slunečné počasí s poměrně vysokými odpoledními teplotami. Předpověď na vzdálenější termín se ještě může měnit, současné výpočty ale dávají návratu teplého počasí poměrně vysokou šanci.
„Teploty by se mohly příští víkend a na konci září pohybovat přes den i nad 20 °C, pokud se k nám dostane velmi teplý vzduch (není to zatím jisté, ale je to možné), mohly by se teploty přiblížit i k letním 25 °C,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
V pátek ještě zaprší, potom oblačnosti ubude
Páteční počasí se bude lišit podle jednotlivých částí republiky. „Očekáváme oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo a místy přeháňky nebo občasný déšť. Srážky postupně ustanou a oblačnosti bude ubývat,“ uvedli meteorologové.
Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 10 a 6 stupni, při slabém větru mohou klesnout až ke 4 stupňům. Odpolední maxima dosáhnou 14 až 19 stupňů, na jihu Moravy až 21 stupňů. Vítr bude většinou slabý, během dne místy mírný.
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O prodlouženém víkendu až 25 stupňů
Výraznější změna má přijít během prodlouženého víkendu, na který naváže pondělní státní svátek. „Polojasno až jasno, ráno ojediněle mlhy,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ.
Zpočátku se budou nejvyšší denní teploty pohybovat mezi 16 a 21 stupni, postupně ale vystoupají na 20 až 25 stupňů. Na některých místech tak dosáhnou hranice letního dne.
Rána však zůstanou výrazně chladnější. „Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C, při uklidnění větru až 1 °C a místy přízemní mrazíky,“ stojí v předpovědi.
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Typické babí léto přináší velké teplotní rozdíly
Právě slunečné a stabilní počasí beze srážek, chladná rána, místní mlhy a výrazné rozdíly mezi ranními a odpoledními teplotami, které často přesahují 20 °C, jsou pro babí léto charakteristické. Toto období se obvykle objevuje na konci září nebo na začátku října, nepřichází však pravidelně každý rok.
Jak dlouho může letošní teplé období vydržet, zatím není jasné. Vývoj tlakové výše i množství teplého vzduchu, které se dostane nad střední Evropu, budou meteorologové v dalších dnech upřesňovat.
Babí léto: proč se mu tak říká a podle čeho?
Původ názvu babího léta není zcela jednoznačně doložený, ale existuje několik teorií:
Pavučiny jako šedivé vlasy: Typickým znakem jsou poletující jemné pavučiny, které se zachytávají na trávě a stromech. V českých zvycích se jim lidově říkalo také „příze Panny Marie“. Svým vzhledem připomínají šedivé vlasy, dříve považované za symbol stáří, proto nazývané babské.
Zestárlé léto: Podle jiného výkladu (který zmiňoval například Karel Jaromír Erben) tepla už bylo „namále“, podobně jako ubývá sil starým ženám.