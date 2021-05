Až 3 000 chybějících lůžek. Azylových domů pro oběti domácího násilí je málo

V dané problematice je především nutné rozlišovat pojmy. Klasický azylový dům a azylový dům pro oběti domácího násilí se totiž zásadně liší. Specializovaná zařízení na rozdíl od obyčejných azylových domů poskytují komplexní služby, které mohou být pro oběti klíčové, například psychologickou či právní pomoc.

Počet míst ve specializovaných azylových domech pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí by se měl řídit doporučením Rady Evropy. Ta stanovuje jedno rodinné lůžko, tedy lůžko pro dospělého a děti, na 7 500 až 10 tisíc obyvatel.

Podle studie společnosti Moore Czech Republic zpracované pro ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v Česku v současnosti existuje pouze 10 procent z této doporučené kapacity. V závislosti na krajích pak chybí 680 až 3 tisíce lůžek.



Abychom doporučení splnili, musí vzniknout dalších asi 54 specializovaných služeb poradenství vhodně rozmístěných po regionech. Dostupnost je totiž dalším problémem, se kterým se oběti hledající pomoc potýkají.



Že se jedná o palčivou záležitost, dokazují statistiky. Podle těch se s domácím násilím setká za život každá třetí žena. Například jen minulý rok vyhledalo ošetření 168 tisíc obětí. Za rok je policií vykázáno z domova 1 500 agresorů. Během pandemie tato čísla narostla, neziskové organizace evidují nárůst žádostí o pomoc až o 40 procent.



„Myslím si, že minimálně v každém kraji by měla být vyčleněna specializovaná služba a specializovaný personál automaticky podporovaný z veřejných zdrojů ČR. Zajistily by se tak důstojné a stabilní podmínky pro výkon tak obtížné sociální práce, jako je práce s oběťmi domácího násilí,“ uvedla Lenka Hýbnerová z brněnské organizace Magdalenium, která poskytuje jeden ze tří specializovaných azylových domů.



Doporučení také uvádí, že standardem by měla být i krizová centra pro oběti sexuálního násilí. Takové středisko by mělo připadat na každých 20 tisíc žen a v každém regionu by měla být alespoň jedna pobočka. Centra by mohla pomoci obětem hlásit útoky, zajistit kvalitní lékařské služby i poradenství.



Počty míst ve specializovaných azylových domech Celkem 93 zařízení po České republice, která mají jako cílovou skupinu oběti domácího násilí, hlásí podle výzkumu Odboru rovnosti žen a mužů z roku 2017 kapacitu 2 851 lůžek. Ne každé z těchto zařízení však přijímá děti mladší 18 let a ne každé má část lůžek výlučně pro děti.

Výzkum také uvádí, že služby výhradně obětem domácího násilí poskytuje pouze pět registrovaných pobytových sociálních služeb, a to jen v Praze a Brně. Kapacita je pouze 90 lůžek, tedy zhruba 30 rodinných míst.



Nutná je komplexní pomoc

„Nevím, nakolik jsou obsazeny běžné azylové domy, ale ty poskytují jen základní činnosti. Střechu nad hlavou, stravu a podobně,“ zhodnotila Jaroslava Chaloupková z organizace Acorus, jejíž specializovaný azylový dům musí krizový pobyt z nedostatečné kapacity často odmítat.



Azylový dům pro oběti domácího násilí a jejich děti provozuje také centrum ROSA. „Máme k dispozici 35 lůžek v utajeném azylovém domě a ve dvou azylových utajených bytech,“ popsala zástupkyně organizace Zdena Prokopová.



„Krizová pomoc je v prvé řadě zaměřená především na zajištění bezpečí, což by měla být priorita. Cílem naší práce je pak podpora žen, překonání pocitu bezmoci, aby pochopily dynamiku násilného vztahu a mechanismus toho, jak nad nimi jejich násilný partner získal kontrolu a moc,“ popsala Prokopová s tím, že důležité je i uvědomění, že násilí není jejich vina, ale odpovědnost má vždy ten, kdo se násilí dopouští.



„Krizových lůžek je málo. Máme seznam, dáváme telefonní kontakty. Když je to ohrožení fyzickým násilím, doporučujeme hlavně policii, která by měla násilného partnera především vykázat,“ uvedla Chaloupková. Jak však dodává, přestože policie dělá, co může, často se institut vykázání nevyužívá tak, jak by měl. „Jsou to pak těžké situace, když musíme klientku na krizové lince odmítnout,“ podotýká.

Popisuje také příběh klientky, který ukazuje, že vykázání není vždy samospásné. „Dotyčná, která je teď v azylovém domě, dvakrát volala policii, manžel řekl, že odejde, sbalil si raneček, vzal si potraviny z lednice, ale o půlnoci byl zpátky,“ vypráví.

Je to starý dům, oběti si zaslouží lepší podmínky

V případě posledního nouzového stavu například organizace Magdalenium nedostatečnou kapacitu nepociťovala. Způsobeno to mohlo být několika faktory, především pak uzavřením okresům. „Ti, kteří služby využívali, byli uvrženi ve zvýšenou nejistotu, jak se celá situace bude vyvíjet, a docházelo k předčasnému ukončování využívání pobytové služby,“ popsala Hýbnerová.

Klienti podle ní měli také obavy z omezeného styku se svými příbuznými nebo ze zpřísněných hygienických opatření. Vlivem uzavřených okresů také často raději setrvávali v prostředí, na které byli zvyklí a nechtěli riskovat odchodem do sociální služby.

Obecně však poptávka po službách azylového domu vzrůstá. „V poslední době do pobytového programu vstupují oběti seniorky nebo oběti bezdětné,“ dodala Hýbnerová. Roste i počet těch, které potřebují opakované intervence, i počty dětí, které byly domácím násilím také dotčeny.



Jak uvádí Chaloupková, v Praze jsou utajené specializované azylové domy dva, přičemž ten Acorusu je v dezolátním stavu: „Je to starý dům, osm pokojů, ženy mají společné sociální zařízení i kuchyň. Kdejaká ubytovna pro dělníky má mnohem lepší zázemí pro obyvatele, než máme u nás,“ popsala s tím, že organizace nyní jedná s magistrátem a snaží se zajistit důstojnější prostory.

„Troufla bych si říct, že máme perfektní specializovaný tým, ten software. Ale hardware je zoufalý,“ podotýká na závěr s tím, že budování nových zařízení by situaci obrátilo o mnoho k lepšímu.



Jak azylový dům funguje? ROSA centrum: „První kontakt je vždy přes telefonní linky (736 739 467) či přímo. Pak můžeme objednat co nejdříve klientku na vstupní konzultaci na kontaktní místo (Podolská 242/25, Praha 4). Zde pak s klientkou probereme celou její situaci, vyhodnotíme rizikové faktory, které jí mohou hrozit. Na základě toho s ní pak sestavíme plán, kdy a jak je vhodné odejít bezpečně do našeho utajeného azylového domu a co je důležité i při pobytu dodržovat. Nikdy neděláme pořadníky pro přijetí, priorita je ohrožení dané ženy. S klientkou se pak sepíše i smlouva o poskytnutí sociální služby, je seznámena s pravidly a domácí řádem, které se pak svým podpisem zavazuje dodržovat,“ popsala Zdena Prokopová.

