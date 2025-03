Konec éry eternitu na střechách? Dotace pomohou zbavit se toxického azbestu

Na střeše eternit až tak nebezpečný není, ale při neopatrné manipulaci – třeba při výměně krytiny – se může uvolňovat prach obsahující rakovinotvorná vlákna. Původní receptura tradiční střešní krytiny obsahovala deset procent azbestu a ten je karcinogenní.

„Azbest představuje velikou hrozbu nejen pro životní prostředí, ale především pro zdraví lidí. Proto jsme připravili novou dotační výzvu, ve které chceme umožnit jeho plošnou bezpečnou likvidaci ze střech a krovů budov a nahradit ho zdravotně bezpečnými výrobky,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Velký problém představuje azbest zejména u zemědělských objektů z 50. let minulého století, kde byl takzvaný eternit oblíbený pro svou ohnivzdornost. Proto byl hojně používán jako krytina ve formě čtvercových šablon nebo vlnitého eternitu. Tyto budovy se však nyní často nacházejí ve velmi špatném stavu. Přítomnost azbestu jejich rekonstrukci nebo modernizaci, ale i demolici značně komplikuje.

„Když vidíte někoho na eternitové střeše, jak z ní ometá mech nebo vrtá do izolační desky s azbestem, je to špatně. Člověk vdechuje vlákna.“

Dotaci je podle Hladíka možné využít na bezpečnou demontáž střešních krytin a krovů s obsahem azbestu a jejich následnou bezpečnou likvidaci. Nezáleží přitom, zda se bude jednat o renovaci nebo demolici zemědělské budovy. Především demolicím těchto budov totiž doteď bránila vysoká cena za uložení azbestového eternitu.

„Dotaci, která pokryje až polovinu výdajů s limitem 30 tisíc korun na tunu azbestu, mohou zemědělci použít na zdravotně a ekologicky bezpečnou demontáž střešních krytin a krovů s obsahem azbestu, a také na následné předání kontaminovaného odpadu k odbornému odstranění v souladu s platnými předpisy,“ upřesňuje podmínky čerpání podpory Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí. Fond na celou akci vyčlenil peníze. Smrtelné onemocnění způsobené azbestem se může projevit až za desítky let.

Země plná azbestu

Vlákénka azbestu způsobují v plicích zjizvení a záněty. Mohou vést až k rakovině. „Azbest má negativní nálepku, ale dokud s ním nezačnete nevhodně pracovat, dělat v něm díry, řezat ho, tak je to věc, která skvěle funguje. Ale když vidíte někoho na eternitové střeše, jak z ní ometá mech nebo vrtá do izolační desky s azbestem, je to špatně. Prach obsahuje vlákna a člověk je vdechuje,“ popisuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum.

V Česku proto postupně vzniká takzvaný Národní azbestový profil, jakýsi návod, jak postupovat. Ten by měl obsahovat i seznam objektů, kde se dá přítomnost této látky očekávat. Světová zdravotnická organizace už před lety navrhla členským státům, aby zmapovaly výskyt azbestu na svém území, tedy hlavně ve stavbách, kde se hojně používal pro svou ohnivzdornost a tepelně izolační vlastnosti.

Do Československa se azbest dovážel v obrovském množství. Podle údajů České asociace pro odstranění azbestu u nás zůstávají miliony tun materiálů obsahujících azbest.