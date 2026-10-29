Ministr vnitra Lubomír Metnar návrh představil, když poslanci po schválení výše schodku státního rozpočtu na příští rok – 386 miliard korun – ještě v noci ve druhém čtení projednali novelu lex Ukrajina. Oficiálně jde o novelu upravující opatření přijatá v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
Až osm let vězení. Koalice si došlápne na zastřené zprostředkování zaměstnání
Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut
Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...
OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě
Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...
Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají
Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...
KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?
Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...
Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná
Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...
Rusové zaútočili na železniční nástupiště v Dnipru, zabili nejméně třináct lidí
Ruský dronový útok na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny dnes zabil 13 lidí a 13 zranil, oznámil náčelník správy ukrajinské Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Rusko bezpilotním letounem s proudovým...
Exnáměstek ÚVN odmítá, že použil padělané osvědčení. Příslušnost k StB nepopírá
Bývalý dlouholetý náměstek pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Zdeněk Brabec ve čtvrtek u soudu odmítl, že použil zfalšované lustrační osvědčení, aby dosáhl na vyšší vojenskou hodnost i...
I náš Honza dostane buchty a jde. Čechům by prospělo vyrazit do světa, říká umělec
Do Ameriky kdysi odjel bez znalosti angličtiny. První roky se živil vším možným a s rodinou se několik let vůbec neviděl. Dnes česko-americký malíř Maxim Havlíček vystavuje po celém světě a jeho...
Rozpad ANO v Libereckém kraji pokračuje. Babiše opouštějí i zastupitelé v Turnově
Premiér Andrej Babiš po komunálních volbách oznámil restart hnutí ANO, členská základna se mu však tenčí. Hlavně v Libereckém kraji, kde ANO čelí odlivu tváří z komunální politiky. Po Semilech a...
Pro některé to bude medaile z protekce, říká Hřebejk. Janžurová neskrývala dojetí
Herečka Iva Janžurová po převzetí Řádu bílého lva od prezidenta Petra Pavla neskrývala dojetí, zároveň ale přiznala obavy z nepříjemných reakcí. Překvapilo ji, že získala další státní vyznamenání....
Zemřela herečka Elke Sommer, proslula filmy s Clouseauem a Vinnetouem
Ve věku 85 let zemřela herečka Elke Sommer. Proslula především jako půvabná Maria Gambrelli z komedie Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě, kde tvořila pár s Peterem Sellersem. Hrála...
Na koleje někdo nastražil pneumatiku i houpacího koně, ten se vlaku vpletl na kolo
Hodně nebezpečnou zábavu si našel zatím neznámý pachatel v Jihlavě. Ten na lokální železniční trať umístil několik předmětů, do nichž ve středeční sváteční večer najel vlak. Incident vyšetřuje...
Těchto osm mostů Praha v příštích letech opraví. Odborníci upozorňují na úskalí
Po náročné opravě Barrandovského mostu čekají na rekonstrukci i další důležité spojnice mezi pravým a levým břehem Vltavy. Už příští rok má začít dlouho odkládaná dostavba mostu U Loděnice, který je...
Tragickou nehodu na Karlovarsku nepřežil řidič osobního auta, silnice I/13 stojí
Tragická dopravní nehoda zastavila ve čtvrtek před polednem dopravu na silnici I/13 z Karlových Varů do Ostrova. O život přišel řidič osobního vozu. Na místě zasahují složky IZS. Policisté komunikaci...
Zastupitel chce řešit prodej stadionu Zbrojovce. Pro klub zároveň pracuje
Nováček brněnské politiky, hnutí Za Lužánky, šel do voleb s cílem pomoci soukromému investičnímu záměru majitele fotbalové Zbrojovky Vojtěcha Kačeny. Ten chce na městských pozemcích s ruinami...
Prodej čerstvě zkolaudovaného RD 4+kk s prostornou garáží a zahradou, Praha 9 Újezd nad Lesy
Lomecká, Praha 9 - Újezd nad Lesy
24 950 000 Kč
Česko neplní 70 procent požadavků NATO a nemá sílu. Hrozbou je Rusko, zní z armády
Ministerstvo obrany dokončilo práci na koncepci výstavby armády do roku 2040 a vláda Andreje Babiše (ANO) má schválení daného strategického dokumentu brzy na programu, o čemž informoval iRozhlas.cz....
Až osm let vězení. Koalice si došlápne na zastřené zprostředkování zaměstnání
Proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců a jeho zastřenému zprostředkování se rozhodla tvrdě zasáhnout vládní koalice. Tři až osm let vězení má hrozit tomu, kdo z toho pro sebe nebo pro jiného získá...