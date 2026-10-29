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Až osm let vězení. Koalice si došlápne na zastřené zprostředkování zaměstnání

Josef Kopecký
  12:23

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Ministr vnitra za ANO Lubomír Metnar přichází na schůzi vlády (26. října 2026) | foto: ČTK

Proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců a jeho zastřenému zprostředkování se rozhodla tvrdě zasáhnout vládní koalice. Tři až osm let vězení má hrozit tomu, kdo z toho pro sebe nebo pro jiného získá prospěch velkého rozsahu. Politici ANO a SPD to navrhli přidat do lex Ukrajina, který se týká hlavně podmínek dočasné ochrany uprchlíků před ruskou agresí.

Ministr vnitra Lubomír Metnar návrh představil, když poslanci po schválení výše schodku státního rozpočtu na příští rok – 386 miliard korun – ještě v noci ve druhém čtení projednali novelu lex Ukrajina. Oficiálně jde o novelu upravující opatření přijatá v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

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