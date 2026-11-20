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„Test v autoškole má upozorňovat na bezpečnostní rizika a vést k přemýšlení o provozu, nikoliv svádět k biflování,“ zdůvodnilo ministerstvo dopravy změny.
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„Soustředíme se tedy na podstatné a vyřazujeme z něj zastaralé nebo aktuálně nepodstatné otázky. Též ukážeme příklady toho, kde lidé často chybují, a vysvětlíme, jak postupovat správně,“ dodává resort ve vyjádření.
Letos v září ministerstvo přistoupilo k aktualizaci zkušebních otázek pro uchazeče o řidičský průkaz na šoférování větších vozidel, jedná se o skupiny C, D, E a jejich kombinace. Dosavadní otázky platily od 90. let.
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I v tomto případě je důvodem ke změně snaha lépe test přizpůsobit současným technologiím, moderním požadavkům na řidiče či evropské legislativě. Zavedení novinky do praxe je naplánováno na leden 2027.
K úpravě zkoušek pro řidiče běžných osobních vozidel přistoupilo ministerstvo o rok dříve. Do testů přibylo například 24 nových interaktivních videotázek. Ty prověřují třeba reakci uchazečů o řidičský průkaz při setkáních s nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, tedy cyklisty či chodci.