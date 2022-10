Češi mají řídit už od sedmnácti, za volant usednou pod dohledem zkušenějšího

Ministerstvo dopravy počítá s tím, že novela by měla začít platit od roku 2024 a zahrnuje jen řidičský průkaz B, tedy osobní automobily. Pokud změna dostane finální posvěcení vlády a projde parlamentem, generace, které je teď patnáct let, by mohla být první, která ji využije. Pravidla však budou poměrně přísná.

Tak především, pokud se rodiče těší, že je jejich ratolest bude vozit z večírků, budou zklamaní. Mentor totiž musí při jízdě splnit dvě základní podmínky. Bude muset sedět na sedadle vedle začínajícího řidiče a hlavně bude muset být úplně střízlivý, stejně jako kdyby řídil osobně. Ze zákona bude mít policie možnost prověřit mentora podobně jako řidiče při běžné dopravní kontrole.