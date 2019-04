Šikana v autoškole. Zkoušky lidé dělají i desetkrát, než získají řidičák

Na zkoušky chtějí jinam Učitel z ostravské autoškoly Club Pavel Blahut připouští, že město se stalo postrachem žáků. „Setkáváme se i s požadavky, že žadatelé chtějí jezdit po Ostravě, ale zkoušky dělat mimo,“ říká. Jsou z vašeho pohledu ostravští zkušební komisaři příliš přísní? Nemyslím si. Je to intenzitou provozu. Ostrava je náročná, je tam pohyb tramvají. Magistrát města – odbor zkušebních komisařů – sídlí v centru, takže žadatel hned zapadne do hustého provozu. V zákoně je přitom napsáno, že první část zkoušky má začínat v mírném provozu. A upřímně, to v Ostravě dodrženo není. Z hlediska žadatele by tedy bylo jednodušší dělat zkoušku mimo Ostravu, na malém městě? Skutečně se setkáváme i s požadavky, že žadatelé chtějí jezdit po Ostravě, ale zkoušky dělat mimo. Jenže i při zkušební jízdě může komisař z Hlučína chtít zajíždět do Ostravy, kde je provoz obtížný. Podle Antonína Měsíce, který má na ostravském magistrátu na starosti zkušební komisaře, je problém v nekvalitní výuce autoškol. Co tomu říkáte? V Ostravě je konkurence, tak je tu tlak na cenu. Žadatel si vybírá podle toho, aby byla autoškola za rohem, a podle ceny. Mám kolegu ve Frýdku-Místku, který má ceny vyšší, ale také 34 hodin jízd místo 28 hodin. A má větší úspěšnost u zkoušek. Slyšel jsem, že někdo byl vyhozen třeba je za to, že byl nervózní. Je to podle vás v pořádku? Pokud třeba na poslední chvíli přejede z pruhu do pruhu – i když nikoho neomezí – jeho reakce mohou být pro okolí nečekané. I takový šofér může být nebezpečný.