Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Past na žáky autoškol. Mohou přestoupit, peníze zpět však často nedostanou

,
  20:00
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Zaplatíte přes dvacet tisíc za kurz autoškoly, ale záhy zjistíte, že vám výuka nevyhovuje. Nebo se musíte přestěhovat. Onemocníte. Rozhodnete se tak ještě před nástupem odejít jinam. Logicky čekáte, že vám autoškola vrátí peníze za neabsolvované jízdy. Omyl. Kvůli kličce v obchodních podmínkách můžete přijít o všechno. Stát vám nepomůže.

Redakce iDNES.cz mapuje spotřebitelskou kauzu, která zmítá oborem. Do problémů se dostaly desítky lidí a záležitost už došla k soudu. Příběh Aleny Jiříkovské ukazuje, jak snadno lze do takové pasti spadnout. Mladá žena z Ostravska si zaplatila 17denní kurz za 27 tisíc korun od autoškoly Nobe, největší v Česku. Na úvodní hodině zjistila, že realita bude mnohem pomalejší, řidičák by za dva týdny nestihla získat.

„Po první hodině jsem přestoupila jinam,“ líčí. Peníze už ale neviděla. V obchodních podmínkách autoškoly je, že se kurzovné vrací jen prvních 14 dnů, což těsně nestihla.

Pokud spotřebitel přijde o desítky tisíc korun za službu, kterou vůbec nebo téměř nečerpal, je to z hlediska ochrany obtížně obhajitelné.

Ondřej Zelenkaadvokát a předseda SOS – Sdružení obrany spotřebitelů

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

Homokomando a bitva o vlajky. Sálající Budapeští duněl pochod hrdosti

Budapest Pride. V hlavním městě Maďarska se uskutečnil první post-orbánovský...

Od našich zpravodajů v Maďarsku Ani extrémní teploty, ani naschvály nacionalistů nezastavily mohutný pochod hrdosti v Budapešti. První demonstrace LGBTQ komunity po konci šestnáctileté vlády Viktora Orbána se nesla ve znamení oslav...

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

Past na žáky autoškol. Mohou přestoupit, peníze zpět však často nedostanou

Premium
ilustrační snímek

Zaplatíte přes dvacet tisíc za kurz autoškoly, ale záhy zjistíte, že vám výuka nevyhovuje. Nebo se musíte přestěhovat. Onemocníte. Rozhodnete se tak ještě před nástupem odejít jinam. Logicky čekáte,...

5. července 2026

Kamion na D4 narazil do rozestavěného mostu. Řidič policistům přiznal, že usnul

Kamion v sobotu po poledni na dálnici D4 ve směru z Prahy narazil do...

Nehoda kamionu zkomplikovala v sobotu po poledni provoz na dálnici D4 u Dobříše na Příbramsku ve směru z Prahy. Řidič vjel do uzavřeného úseku a narazil do rozestavěného mostu. Policistům se přiznal,...

5. července 2026  17:25,  aktualizováno  19:41

Na jihu Francie kvůli požáru evakuují pět tisíc lidí. Tour de France bude bez diváků

Francouzský departement Východní Pyreneje sužuje rozsáhlý požár. (5. července...

Až pět tisíc lidí evakuují úřady na jihu Francie, kde v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu departementu Východní Pyreneje vypukl rozsáhlý požár. Ten se s podporou silného větru,...

5. července 2026  19:40

Šéf Reform UK Farage po zprávě o nepřiznaných příjmech popřel porušení pravidel

Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage hovoří na tiskové konferenci v...

Mluvčí britského politika Nigela Farage popřel obvinění, že by lídr protiimigrační strany Reform UK porušil parlamentní pravidla. Reagoval na zjištění deníku Sunday Times, podle nějž Farage neoznámil...

5. července 2026  19:15

OBRAZEM: Do Karlových Varů přišla nejen „smetánka“, ale i politici a manažeři

Ministr obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD) prochází červeným kobercem na...

Politici, vlivní manažeři i hvězdy showbyznysu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přilákal do lázeňského města desítky prominentních hostů. Podívejte se v...

5. července 2026  19:03

AfD povládne, míní spolušéfka Weidelová. Strana se neshodne na duhových rodinách

Spolupředsedkyně německé strany AfD Alice Weidelová vystupuje na sjezdu strany...

Alternativa pro Německo (AfD) bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany v Erfurtu to v neděli řekla její spolupředsedkyně Alice Weidelová. Dvoudenní sjezd AfD...

5. července 2026  17:46

Tragická nehoda u Zašové: řidič i spolujezdec z místa utekli, uvedla policie

Ilustrační snímek

Policisté ve Zlínském kraji řeší nehodu se smrtelným zraněním, která se stala v noci na sobotu u obce Zašová na Vsetínsku. Mezi půl druhou a druhou hodinou ráno řidič vozidla Renault při jízdě od...

5. července 2026  17:38

Luxusní festivalová limuzína najela ve Varech na výsuvný sloupek, škodu řeší policie

Luxusní BMW řady 7 najelo u Divadelního náměstí v Karlových Varech na výsuvný...

Kuriózní dopravní nehodu řešili v sobotu večer během karlovarského filmového festivalu policisté i hasiči. Luxusní limuzína BMW řady 7 ve verzi 750e xDrive, při zastavení najela na výsuvný sloupek...

5. července 2026  17:10

Uhlobaron a polárník jak z Cimrmanovy hry. Jan Wilczek byl nejen cestovatelem

Premium
Wilczekové koupili hrad ve Slezské Ostravě v roce 1714. Těžba uhlí na panství...

Jen málokdo se mohl pochlubit tím, že jsou po něm pojmenovány hned dva ostrovy. Wilczekův ostrov a Wilczekova země leží daleko na severu, v Arktidě. Jsou pojmenovány po slezském šlechtici, hraběti...

5. července 2026

Mraky nad Velehradem při mši zmizely. Biskup dal věřícím tři „nevyžádané rady“

Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě navštívilo během dvou dnů více než 20...

Přes dvacet tisíc návštěvníků a poutníků z celé země se zúčastnilo dvoudenních cyrilometodějských slavností na Velehradě. Večer lidí dobré vůle i Národní pouť jsou oslavou Státního svátku příchodu...

5. července 2026  16:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

GLOSA: Závěrečný den Beats for Love korunoval Alesso, Charlotte de Witte i papež

DJka Charlotte de Witte festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)

Ostravský festival elektronické taneční hudby Beats for Love je u konce. Našlapaným programem znovu potvrdil svou dominanci na poli tuzemských hudebních akcí a znovu překonal návštěvnický rekord...

5. července 2026  16:33

Proč je ten největší parchant na světě naživu? zaznělo na Chameneího pohřbu

Muž projíždí na kole kolem portrétu zabitého íránského nejvyššího vůdce...

V druhý den pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chameneího se dnes v teheránské velké mešitě Mosala shromáždilo ještě více lidí než v sobotu.

5. července 2026  10:01,  aktualizováno  16:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.