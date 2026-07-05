Redakce iDNES.cz mapuje spotřebitelskou kauzu, která zmítá oborem. Do problémů se dostaly desítky lidí a záležitost už došla k soudu. Příběh Aleny Jiříkovské ukazuje, jak snadno lze do takové pasti spadnout. Mladá žena z Ostravska si zaplatila 17denní kurz za 27 tisíc korun od autoškoly Nobe, největší v Česku. Na úvodní hodině zjistila, že realita bude mnohem pomalejší, řidičák by za dva týdny nestihla získat.
„Po první hodině jsem přestoupila jinam,“ líčí. Peníze už ale neviděla. V obchodních podmínkách autoškoly je, že se kurzovné vrací jen prvních 14 dnů, což těsně nestihla.
Pokud spotřebitel přijde o desítky tisíc korun za službu, kterou vůbec nebo téměř nečerpal, je to z hlediska ochrany obtížně obhajitelné.