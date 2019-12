Zabila je máma? Příběh rodiny, který skončil záhadnou nehodou

Případ, který za všechny vyřešil před měsícem osud: čtyřiačtyřicetiletá matka Marie se srazila v autě u Liberce s protijedoucím popelářským vozem. Dcery Anička i Lucinka spolu s ní zemřely. Případ přesto nyní může změnit praxi sociálních úřadů a vnést mezi úředníky větší citlivost i rozhodnost.



Aby bylo jasno, o jak spletitý případ od počátku šlo – starší Anička je fixovaná na matku. Bojí se, že když pojede na několik dnů k tatínkovi, nevrátí se za maminkou. Matka se s otcem doma nebaví a tvrdí, že z něj má strach. Otec si stěžuje na instituce, že v boji o jejich děti straní matce. Po pití alkoholu může být otec agresivní. Matka otce obvinila ze sexuálního zneužití dětí, které se neprokázalo.



Rozepře o děti

To je jen zlomek závěrů ze znaleckých posudků případu boje o děti mezi Marií a Martinem z Mladoboleslavska.

„Matka má nižší schopnost sebereflexe, otec má nižší emoční stabilitu, jako rizikové lze u něj označit pití alkoholu, kdy u něj nelze vyloučit snížený práh pro agresivní chování. Oba rodiče mají snížené výchovné předpoklady v důsledku vzájemného negativního vztahu, kdy děti byly svědky jejich konfliktů,“ píše se v obsáhlém znaleckém posudku, který si nechal vypracovat soud. Argumentů pro jednu i druhou stranu tam najdete spoustu, stejně tak výtek.



Komplikovanost rodinných vztahů dokládá i to, jak se po tragédii její členové rozhádali. Další dcera, Marie, obvinila na sociálních sítích úřady a odbory sociální péče z liknavosti, z pomalého řešení případu i přehlížení důkazů. Tvrdí, že úřady ona i její otčím – otec zemřelých dětí – upozorňovali na to, že matka je labilní, bere antidepresiva a může ublížit sobě i dětem.



„Jedenáct měsíců se tahali o děti. Děti nejprve byly svěřeny matce a následně pár dní před nehodou rozhodl soud, že je svěřuje do péče otci. Rozhodnutí od soudu přišlo v den nehody,“ říká dcera.

Starosta Frýdlantu Dan Ramzer – jehož úředníci případ řešili právě kvůli tomu, že žena odešla i s dětmi ke svým prarodičům do obce Bulovka na Frýdlantsku – chtěl nechat prověřit, zda se při řešení sporů postupovalo správně. A to tím, že správnost i zákonnost úředních rozhodnutí ověří odbor sociálních věcí Libereckého kraje. „Předal jsem to krajskému úřadu a zároveň to řeší policie,“ řekl stručně Ramzer.

Kraj: úředníci nepochybili

Krajský úřad měl měsíc na to, aby rozhodl, jestli poslat na Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) mimořádnou kontrolu. Nakonec však dospěl k závěru, že kontrola není třeba.

„Vyžádali jsme si spis k případu od OSPOD. Z naší strany nepochybil. Žádnou speciální kontrolu tam proto posílat nebudeme. Pouze jim v dopise zašleme metodické doporučení,“ konstatoval mluvčí kraje Filip Trdla. „Ještě to ale vyšetřuje policie,“ naznačil Trdla, že definitivní rozhodnutí o tom, zda úředníci nezanedbali své povinnost, teprve policie vynese.



Podle mluvčího libereckých policistů Vojtěcha Robovského rozhodnuto o tom, jestli matka nabourala s vozidlem úmyslně, bude zhruba za tři až čtyři měsíce. „Takový případ je na delší dobu. Vyžádali jsme si znalecké posudky, kontaktovali jsme odborníky a teprve na základě těchto expertiz uvidíme, jak bude s celým případem naloženo,“ sdělil Robovský.