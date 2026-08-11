Je tu výčet drahých aut za miliony, které jejich majitelé zaplatili, ale nemají je ani peníze. Nebo je prodali. A také nemají peníze. Jeden z největších prodejců luxusních aut, firma Auta Super, zkrachoval, je v insolvenci, část aut obstavila policie, dluhy dosahují stovek milionů korun a majitel firmy, kterého policie vyšetřuje pro podezření z podvodu a zpronevěry, zmizel.
Redakce iDNES.cz zrekonstruovala, co se kolem „luxusního autobazaru“, který měl obrat dvě miliardy korun ročně, v posledních letech a měsících dělo.
Tvrdil, že mu brzy přijdou peníze, kterými všechno vyřeší. Namísto toho jen lepil jednu díru druhou a penězi, které dostal, platil to, co zrovna hořelo.
klient firmy