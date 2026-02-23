Ministr Klempíř měl autonehodu, je v nemocnici. Není mu nejlépe, řekl Šťastný

  10:00aktualizováno  10:10
Auto s ministrem kultury Otou Klempířem (Motoristé) mělo v pondělí ráno nehodu. Vůz, ve kterém ministr cestoval na úřad, se střetl s dalším autem. Náraz aktivoval airbag. Podle jeho mluvčí Barbory Šťastné začal po incidentu pociťovat zdravotní obtíže. „Z tohoto důvodu byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ministra transportovala do Ústřední vojenské nemocnice,“ řekla pro iDNES.cz.
Událost Seznam Zprávám potvrdil i jeho stranický kolega Boris Šťastný (Motoristé). Ministr podle něj po nehodě dorazil na ministerstvo. „Teď řešíme jeho zdravotní stav, není mu nejlépe,“ uvedl. Nehoda se stala po osmé hodině ráno na Vítězném náměstí v Praze.

Bližší informace serveru iDNES.cz následně poskytla jeho mluvčí Barbora Šťastná. „Ministr byl po nehodě odvezen náhradním vozidlem na Ministerstvo kultury, kde začal pociťovat zdravotní obtíže. Z tohoto důvodu byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ministra transportovala do Ústřední vojenské nemocnice k dalším vyšetřením,“ řekla.

O výsledcích vyšetření a stavu ministra bude Šťastná dle jejích slov informovat.

Policejní mluvčí Eva Kropáčová potvrdila, že na Vítězném náměstí se ráno srazila dvě osobní auta. „Okolnosti nehody zjišťujeme,“ dodala.

23. února 2026,  aktualizováno  10:10

