Událost Seznam Zprávám potvrdil i jeho stranický kolega Boris Šťastný (Motoristé). Ministr podle něj po nehodě dorazil na ministerstvo. „Teď řešíme jeho zdravotní stav, není mu nejlépe,“ uvedl. Nehoda se stala po osmé hodině ráno na Vítězném náměstí v Praze.
Bližší informace serveru iDNES.cz následně poskytla jeho mluvčí Barbora Šťastná. „Ministr byl po nehodě odvezen náhradním vozidlem na Ministerstvo kultury, kde začal pociťovat zdravotní obtíže. Z tohoto důvodu byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ministra transportovala do Ústřední vojenské nemocnice k dalším vyšetřením,“ řekla.
O výsledcích vyšetření a stavu ministra bude Šťastná dle jejích slov informovat.
Policejní mluvčí Eva Kropáčová potvrdila, že na Vítězném náměstí se ráno srazila dvě osobní auta. „Okolnosti nehody zjišťujeme,“ dodala.