Autisté nechápou, proč musí nosit roušku. Vláda pro ně schválila výjimku

Nosit roušku už podle dřívější úpravy omezení nemuseli například děti do dvou let. Dále ve čtvrtek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že povinnost nošení ochrany úst a nosu už nemají také řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti v jednom vozidle a lidé při jízdě na kole či běhu v přírodě. Nově roušku nemusejí nosit ani lidé se závažnými poruchami autistického spektra (PAS).

„Navrhoval jsem právníkům to, aby je autisté nemuseli nosit,“ řekl ve středu pro iDNES.cz náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. O výjimku, aby lidé s PAS nemuselI nosit roušku obdobně jako například děti do dvou let, žádal spolek Děti úplňku.

Spolek prováděl výzkum u rodin s dětmi s poruchou autistického spektra a zjistil, že se rodiny v době pandemie potýkají s omezením podpory sociálně-zdravotní péče, jako je například omezení denních stacionářů nebo přerušení terapií. Pečující osoby se také obávají nákazy, která by znemožnila péči o jejich blízké.



„Žijeme koronavirem, stejně jako ostatní. Děti, ale i dospělí se těžko vyrovnávají s narušením režimu, na který jsou zvyklí. Řada z nich byla zvyklá navštěvovat denní stacionáře, ale nyní musí zůstávat doma. Někteří i vycítí nervozitu osob blízkých,“ uvedla výkonná ředitelka Národního ústavu pro autismus Magdálena Thorová.



Rodiny měli také potíže s tím, že osoby s poruchami autistického spektra odmítají nosit roušku. To je případ rodiny Škochových, kteří mají sedmnáctiletou dceru s autismem. „Adélka tento způsob zakrývání odmítá. Chodíme ven bez roušky,“ sdělil otec Adély Antonín Škoch.

Více o příbězích rodin s autistickými dětmi naleznete v reportáži:



Autisté mohou roušku odmítat nosit z důvodů, kterým lidé bez autismu nemusejí porozumět. „Je to po ně něco nového, něco nekomfortního, na co si musí klient dlouho zvykat a u čeho nemusí chápat potřebnost. Může to být také něco, co narušuje jeho zvyklosti. Klient má třeba ve zvyku pravidelné procházky a pokud nemůže, protože nechce nosit roušku, může to u něj způsobovat například afekty, deprese nebo úzkosti,“ vysvětlil ředitel organizace Paspoint Tomáš Dostál.

Podle Romany Straussové z Centra terapie autismu někteří lidé s PAS nemusí snést určité kusy oblečení. „Nesnesou na sobě například ponožky, velmi rády svlékají další kusy oblečení a rodiče se snaží v takových případech používat různé fígle, jak zajistit, aby děti zůstaly oblečené. Opravdu výchovný oříšek nastává pro rodiče takto přecitlivělých dětí každé jaro a podzim, kdy se mění zimní boty za letní a naopak,“ popsala.

Učení toleranční dovednosti: Nošení roušky | foto: NAUTIS

Straussová uvedla, že existují techniky, jak autistického člověka na nošení roušky naučit. „Tyto nácviky může optimálně provádět rodič, nicméně v případě velkých afektů a strachu dítěte z nového kusu oblečení je výhodné, aby rodič požádal o pomoc terapeuta,“ doplnila a dodala, že dítě s autismem k nošení roušky bez důkladné přípravy nikdo nedonutí.



„Strach z neznámého je u této poruchy velmi silný a i když nemůžeme rezignovat na snahu pomoci dítěti ho zvládat, nedá se předpokládat rychlý a hladký průběh nácviku,“ zakončila Straussová.