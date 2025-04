Sedmiletý Vašek má těžký autismus. S rodiči komunikuje pomocí obrázků

„Vašík je náš první syn, takže jsme byli dost nezkušení rodiče. I tak nám ale přišlo, že v některých věcech je náš syn zvláštní,“ začíná vyprávět maminka Jana. „Řešili jsme, jestli vůbec slyší, protože když jsme na něj zavolali, nic se nestalo. Ale zároveň reagoval třeba na tleskání nebo hudbu ve zvonkohře. Trápilo nás, jestli nejsme špatní rodiče, jestli to děláme správně,“ dodává.

První podezření na autismus u jejich syna padlo v jeho osmnácti měsících na screeningovém vyšetření. Diagnózu však dostal až po druhých narozeninách. „Na jednu stranu to byla úleva. Najednou jsme věděli, že nejsme neschopní rodiče, ale že naše dítě prostě nedělá některé věci. A že důvod je v jeho hlavě. Takže to vlastně pro nás byla i naděje, že se to může zlepšit,“ vysvětluje maminka sedmiletého Vaška.

Světový den porozumění autismu Každoročně připadá na 2. dubna. Cílem tohoto mezinárodně uznávaného dne je šířit povědomí o životě lidí s poruchou autistického spektra. I tak se může zlepšit kvalita života lidí s autismem, aby mohli vést plnohodnotný a smysluplný život.

Autistické děti mívají problémy s komunikací, sociální interakcí či představivostí. Zvláště první z jmenovaných potrápila Vaška i jeho rodiče. A bojují s ní dodnes.

„Předtím se s námi pokoušel dorozumět jen mručením a pohyby těla. My jsme věděli, že něco chce, syn ale neuměl vyjádřit co přesně. Mohl nás maximálně přivést k ledničce a navést naši ruku na madlo, protože ani neukazoval,“ popisuje Jana.

První léta na světě tak pro Vaška byla podobná, jako by rodičům říkal: „Zjistěte, co chci. A uhádněte to nejlépe během minuty, protože potom budu hrozně smutný, že to nevíte.“ To potvrzuje i maminka Jana. „Když jsme nepochopili, co po nás chce, byl velmi frustrovaný. On se snažil vyjádřit, ale my mu nerozuměli.“

Výměnný obchod s obrázky

Zlom nastal, když rodiče objevili komunikaci pomocí obrázků. „Je to vlastně výměnný obchod. Syn má obrázek třeba s rohlíkem nebo jablkem. Dá ho někomu a ten mu vydá, co je na kartičce namalováno,“ vysvětluje princip výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS) maminka.

„Teď je Vašík ve fázi, že zvládá jednoslovné obrázkové žádosti a ty docela chápe. Myslím, že má kolem padesáti obrázků,“ dodává.

VOKS je jednou z metod Aplikované behaviorální analýzy (ABA terapie), kterou Vaškova maminka pojmenovává jako školu hrou. Jejímu synovi ABA terapie prospívá a pomáhá. „Jsou to nácviky, ze kterých odchází většinou rozesmátý a spokojený. A to přesto, že tam tvrdě maká, i když formou hry,“ vysvětluje Jana.

ABA terapie učí Vašíka nejen komunikovat, ale také rozvíjí jeho samostatnost. Dnes sedmiletý chlapec už dokáže rodičům něco sdělit, tudíž je spokojenější. A rodina je také spokojenější, protože mu konečně rozumí. Na terapii se ovšem podílí velkým dílem. „Dostáváme i úkoly, spolupráce rodiny s terapií je hrozně potřeba. Musíme dělat to stejné, co Vašek dělá tam. Odborníci nás učí, jak s Vašíkem pracovat,“ potvrzuje Jana.

Patron dětí Vaškův příběh je jedním z mnoha, jemuž se věnuje charitativní projekt Patron dětí. Stojí za ním Nadace Sirius, která pomáhá nezletilým dětem se zdravotním a sociálním znevýhodněním z celé České republiky. Každý příběh má svého Patrona – člověka, který potřebu pomoci potvrzuje. Na pomoc pak míří 100 % částky. Na děti s poruchou autistického spektra je také možné přispět na transparentní účet 57574646/0600 s variabilním symbolem 6020.

Co ovšem sedmiletý Vašek ztrácí v komunikaci, dohání vlastní zvídavostí a houževnatostí. „Má tendenci rozebírat věci. Říkali jsme mu proto gremlin. Na hřišti mi třeba přinesl korbu od auta a podvozek. Byly to různé barvy, válely se na opačném konci hřiště, ale bylo to jedno autíčko. Fascinuje mě jeho schopnost hledat správné dílky,“ usmívá se Jana.

„Byly doby, kdy jsem v kabelce nosila elektrikářskou pásku, abych mohla tyto nalezené hračky opravovat. Vašík byl totiž z každé rozbité hračky hrozně smutný,“ dodává maminka sedmiletého chlapce, do jehož běžného života patří také cesta do speciální školky. Na rozdíl od mnoha jiných dětí s autismem má Vašek cestování rád.

Nákladná péče. Rozhoduje však o budoucnosti

Péče o dítě s autismem bývá finančně velmi náročná. Maminka Jana to potvrzuje z vlastní zkušenosti. „Chodíme do speciální školky, která je soukromá, takže nás stojí 10 000 korun za měsíc. ABA terapie teď vyjde zhruba na 25 000 za měsíc. K tomu je třeba připočítat další aktivity jako například speciální plavání pro děti s autismem,“ vyjmenovává Jana, která se ale jedním dechem raduje z toho, že svého syna vůbec mohla naučit plavat.

Každá finanční podpora je ovšem pro rodinu důležitá. I proto se rozhodli vstoupit do projektu Patron dětí. „Děti s autismem si zaslouží stejné šance jako ostatní – jen k nim často vedou delší a náročnější cesty. Naším cílem je, aby na těch cestách nezůstaly samy,“ říká výkonná ředitelka projektu Edita Mrkousová.

„Děti na spektru autismu a jejich rodiny potřebují naši podporu. Terapie, které jim pomáhají, jsou často velmi nákladné a nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Každý malý pokrok je výsledkem velkého úsilí – nejen dítěte, ale celé rodiny. A právě tyto pokroky mohou rozhodnout o tom, jak moc samostatně a spokojeně bude dítě jednou žít,“ dodává Mrkousová.