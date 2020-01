KOMENTÁŘ: Kdo v autě dává blinkr, není Čech

Včera ráno jsem vyjel na cestu do práce – a hned za prvním rohem mi do cesty od chodníku vystřelilo auto, jehož řidič se neobtěžoval blikat. Ani do zrcátka se nejspíš nedíval, ono to jde jedno s druhým. A tak jsem to začal počítat. Na šestikilometrové trase jsem takových nebezpečných neblikačů potkal šest. A to je moc.