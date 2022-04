Desetidukát Albrechta z Valdštejna z roku 1631 se prodal za 10,5 milionu

Aukce se v Praze konala v pátek, pořádal ji aukční dům Macho & Chlapovič. Celkový výtěžek aukce překonal očekávání organizátorů o 34 milionů korun.

„Vidíme enormní zájem nejen o investiční zlato a stříbro, ale taky o špičkový numismatický materiál. Potvrzuje se už léta trvající trend, kdy se sběratelé snaží cenné mince spíše nakupovat než prodávat,“ uvedl spoluzakladatel aukční síně Elizej Macho. Do aukce se zapojilo více než tisíc zájemců. Dražili mince a další numismatický materiál z Česka i Slovenska, ale také například z Velké Británie, Německa, Ruska nebo i Vatikánu.

Desetidukát Albrechta z Valdštejna, který v roce 1631 vyrazila vévodská mincovna v Jičíně, měl vyvolávací cenu pět milionů korun. Vedle vnitřní ceny zlata a umělecké hodnoty má také silný příběh. „Císař Ferdinand II. přikázal po Valdštejnově zavraždění v roce 1634 roztavit všechny jeho mince a dochovalo se jich velmi malé množství,“ podotkl Macho.

Významný prostor dostaly v pátek rovněž zkušební ražby. Jde o mince, jejichž ražba se uskutečňovala na zkoušku při formování nové měnové soustavy podle několika výtvarných návrhů jako podklad pro výběr nejvhodnějšího modelu a slitiny. Například zkušební ražba dvacetikoruny z roku 1938 se z vyvolávací ceny 488 000 korun dostala až na sedm milionů korun.

Také další položky se vyšplhaly na milionové ceny. Sada zlatých a stříbrných medailí s Alexandrem Dubčekem se vydražila za 9,7 milionu korun. Za zlatou kremnickou medaili z roku 1686, která byla vyražena u příležitosti osvobození Budína od Turků, nový majitel zaplatil pět milionů korun. Prodejní ceny desetidukátu z roku 1629 a pětidukátu z roku 1623 z období vlády Ferdinanda II. v obou případech překročily pět milionů korun.

Hlavní část aukce skončila v pátek. Od pondělí až do čtvrtka se ještě uskuteční elektronická aukce. V nabídce bude třeba rozsáhlá sbírka mincí Leopolda I. od významného sběratele, který sbírku systematicky budoval více než 40 let. Čítá téměř 700 mincí nižších, ale rovněž velmi zajímavých nominálů. Pořadatelé očekávají, že obě aukce by měly dohromady překročit částku 160 milionů korun.