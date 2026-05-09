Obraz, který vlastnila Masarykova vnučka, i verneovka. Aukce nabídne výjimečná díla

Robert Oppelt
  9:37
Až v zadním rohu galerie Aukce aukcí na pražském Maltézském náměstí visí nenápadný modročervený obraz. Jeho autorem je Mikuláš Medek a obraz je jen malou připomínkou nesnadného života slavného malíře. Teď bude jednou z položek internetové aukce.
Květnová internetová dražba webu Aukceaukci.cz nabídne i obraz Óscara Domíngueze Býk. (5. května 2026)

„Obraz dostal od Medkovy tety Herberty Masarykové hudební skladatel Marek Kopelent. Společně pracovali v 50. letech v nakladatelství, které vydávalo hudební sešity,“ popisuje příběh obrazu galerista Jakub Sluka. Medek byl díky svému původu perzekvován, v padesátých letech nemohl svobodně tvořit. Dnes se jeho známá díla prodávají za miliony, tehdy, po vyloučení ze školy se Medek ocitl v existenčních problémech a ve společenské izolaci.

Podobné zakázky, jako obálka hudebního sešitu se skladbou Petra Ebena Písně nejtajnější, bylo to, co umělce drželo nad vodou. „Za svého života měl v Praze pouze dvě autorské výstavy,“ připomíná Sluka. Medkův obraz, který byl předlohu obálky, dala Herberta Kopelentovi na památku.

Kopelent v 90. letech pracoval na Hradě pro Václava Havla a dosáhl uznání i jako hudební skladatel. Po jeho smrti se dílo dostalo do nabídky exklusivní internetové aukce pořádané galeristou Slukou.

Dalšími z více než 250 položek internetové dražby na webu Aukceaukci.cz jsou třeba obrazy Václava Špály, Milana Knížáka, kvaše Františka Kupky nebo díla Olbrama Zoubka. Ale nechybí mezi nimi ani obrazy stále populárnější Míly Doleželové. „Minule se nám podařilo vytvořit autorský rekord této umělkyně,“ popisuje Sluka.

Ještě před pár lety její obrazy téměř nikoho nezajímaly, hlavním tématem svérázné malířky z Telče totiž byli Romové, nepřehlédnutelně barevné obrazy zachycují jejich život a zvyky. Obraz Svatba se na minulé aukci prodal bezmála za milion korun a galerista čeká, že i o aktuálně dražený obraz Odpočinek bude velký zájem.

Sluka přiznává, že jeden z umělců je mu přece jen bližší – Zdeněk Burian. „Uspořádal jsem mu přes dvacet výstav. Sběratelé to vědí, takže jeho práce často končí u nás,“ vysvětluje galerista. Tentokrát se do aukce dostal originál obálky ke knize Julese Vernea Hvězda jihu. „Verneovky s Burianovou obálkou vycházely v Čechách v nakladatelství Josefa Vilímka. Teď jsou jejich originály v Památníku národního písemnictví, a proto pro sběratele nedosažitelné,“ vysvětluje Sluka. Obálka knihy ze slovenského nakladatelství Smena je tak pro sběratele mimořádnou šancí na originálního Buriana.

Hned vedle Buriana visí obraz od další legendy české ilustrace, Marko Čermáka. „Je to jeho typické dílo, se všemi věcmi, které mají čtenáři Rychlých šípů rádi. Na obraze nechybí Bratrstvo kočičí pracky, Rychlé šípy nebo jejich pes Bublina a ježek v kleci,“ líčí galerista.

Mezi draženými obrazy nechybí ani jedno slavné světové jméno, Óscar Domínguez. Obraz Býk pochází z pozůstalosti po velvyslanci Jánu Pudlákovi, který ho dostal přímo od autora. „Malíř byl hned po válce na návštěvě Československa, tehdy sem přijel s delegací dalších španělských malířů,“ popisuje Sluka.

Projekt Aukceaukci.cz je jednička na internetovém trhu už čtvrtý rok po sobě. Na internetu začal galerista více prodávat v době pandemie covidu. „Zavřely se galerie a my jsme nevěděli, co budeme dělat. Prodávat cenné umění na prázdné ulici dost dobře nejde. Kolegyně Aneta Ondráčková přišla s nápadem internetové aukční síně. V květnu 2021 jsme ji založili,“ říká Sluka. Aktuální aukce začíná 12. května.

