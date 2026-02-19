Pozor při venčení v lesích. Nákaza od divočáků může zabíjet psy i další savce

Státní veterinární správa po letech znovu sleduje výskyt Aujeszkyho choroby u divokých prasat. Pro člověka nebezpečná není, u ostatních savců, například psů, ale téměř vždy končí smrtí. Majitelé psů by proto měli být raději opatrní při venčení v místech s výskytem divočáků. Veterinární správa ale zároveň dodává, že aktuální čísla nejsou důvodem k panice.
Od začátku roku bylo v Česku vyšetřeno téměř šest set ulovených divokých prasat, přičemž u 28 procent vzorků testy potvrdily nákazu, uvedla veterinární správa na svých webových stránkách.

Výsledky za první necelé dva měsíce letošního roku výrazně nevybočují z předchozích průzkumů. Poslední monitoring z roku 2017 odhalil lehce přes 21 procent pozitivních vzorků. Ještě starší sledování z let 2011 až 2013 ukázalo zhruba třetinu nakažených divočáků.

Aujeszkyho choroba představuje největší riziko pro psy, zejména lovecké, kteří přijdou do kontaktu s divokými prasaty. Nebezpečí ale teoreticky může hrozit i při venčení v lesích nebo v oblastech, kde se divočáci pohybují. „Rizikové je to především při naháňkách nebo pokud by pes pozřel syrové maso,“ vysvětlil pro iDNES.cz mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. V roce 2022 byl v Česku zaznamenán úhyn psa právě v souvislosti s touto nákazou.

Mrtvý zajíc měl brucelózu přenosnou na člověka, na Kroměřížsku platí mimořádná opatření

Lidé ani primáti se nemocí nakazit nemohou, prakticky všechny ostatní druhy savců však ano. Zatímco prasata infekci přežívají, u ostatních zvířat má téměř vždy smrtelný průběh. Hlavním příznakem nemoci je silné svědění. V angličtině se lidově nemoc dokonce označuje jako „mad itch“ tedy šílené svědění. Nebezpečné je na virovém onemocnění i jeho odolnost vůči dezinfekčním prostředkům, která je označena jako středně velká. Virus dokáže přežít teploty od čtyř do minus dvaceti stupňů Celsia, což především v zimních měsících představuje pro volně pobíhající psy riziko.

Veterinární správa zatím žádná mimořádná opatření nechystá, cílem je především sledování výskytu choroby. Česká republika má navíc mezinárodní status země prosté této nákazy v oficiálních chovech hospodářských zvířat. „U volně žijících zvířat je pochopitelně mnohem složitější takovou nemoc vymýtit,“ doplnil Vorlíček.

Podle mapy ohnisek je k 19. únoru nejhorší situace v oblasti Osina v Jihomoravském kraji, kde bylo od začátku roku zaznamenáno šest případů Aujeszkyho choroby. V Olomouckém a Moravskoslezském kraji evidují po jednom ohnisku se třemi případy. Ve zbytku republiky jde většinou o jeden až dva nálezy v dané oblasti.

