Parník pojmenovaný po faraonu Ramesesovi pomalu pluje proti proudu Nilu. Na palubě sedí vybraná společnost v bílých oblecích, s korkovými přilbami a šálky čaje, který jim dolévají sluhové. Konverzuje se o egyptských památkách a očekávaných loveckých zážitcích. Scéna jak ze slavné detektivky Agathy Christie Smrt na Nilu. Na palubě chybí jen Hercule Poirot, naopak tam nechybí šlechtická rodina Auerspergů a jejich přátelé a příbuzní z rodu Kinských nebo Montenuovo. Jedna z největších cest české šlechty vedla v letech 1908 až 1909 přes Egypt do Súdánu.
Uřezané uši i štíty
Zámecká knihovna ve Slatiňanech na Chrudimsku uchovává množství cestopisů a jeden z nich se věnuje právě africkému Egyptu a Súdánu. Nese název Auf der Flucht (Na útěku) a v roce 1895 jej napsal baron Rudolf von Slatin, Rakušan v britských službách, jehož předci pocházeli z nedalekého Heřmanova Městce.
Slavný asuánský hotel pro společnost připravil několik zážitkových programů včetně pikniku na ostrově uprostřed Nilu, přehlídky koní, závodu lodí i návštěvy místních tržišť a výletů po starověkých památkách.