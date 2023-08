Audit vyvolal paniku. Lipavský neříká pravdu, říká vyhozený auditor Čapek

V auditu popisujete, že výběrová řízení na místa na velvyslanectvích nejsou transparentní a porušují se při nich zákony. Podle ministra Jana Lipavského se audit ale nezabýval problematikou vysílání lidí do zahraničí. Co v něm tedy je?

Ministr neříká pravdu. Dokážete si představit, že by audit výběrových řízení u ministerstva zahraničí tuto oblast nezahrnoval? Pokud ministr audit nakonec vydá, jak slíbil, bude možné si auditní zprávu vyžádat podle informačního zákona a pravdivost jeho slov ověřit.

Dle mého názoru by skutečná prohra bylo sklopit hlavu a odejít. Myslím, že o podivném průběhu tohoto auditu by se mělo mluvit.