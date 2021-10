Prázdné ulice New Yorku vypadaly strašidelně, vzpomíná bývalá au pair

Proč jste do USA odjela?

Chtěla jsem získat nové zkušenosti po vysoké škole a Amerika mě lákala. Navíc jsem vždy měla ráda děti, tak jsem si říkala, že au pair je pro mě ideální.



Takže jste jen pracovala, nebo jste chodila i do školy?

Program au pair je běžně jen na rok, ale kvůli tomu, že jsem tam chtěla zůstat i druhý rok, tedy prodloužit vízum, musela jsem ve škole získat dvanáct kreditů. Proto jsem chodila na univerzitu Rutgers v New Jersey, ale ta se nám kvůli covidu v březnu 2020 zavřela. Bylo mi to moc líto, protože jsem se těšila i na to, že si vyzkouším, jak to tam chodí a poznám nové profesory. Nakonec jsme stihli jen jeden seminář osobně a zbytek jsme měli online.

Celou dobu jste pracovala u jedné rodiny?

Ano, celé dva roky, tedy od června 2019 do července 2021, jsem pracovala i bydlela u jedné rodiny, která žije v New Jersey, asi jen 15 minut od New Yorku. Oba rodiče pracovali jako právníci a já jsem se starala o jejich dceru Maggie a syna Liama. Když jsem přijela, Maggie bylo devět a Liamovi jedenáct.

Jak vypadal váš pracovní den?

Klasická pracovní doba, tedy ještě před covidem, začínala tak, že jsem ráno dětem nachystala snídani a svačinu a vypravila je do školy. Pak jsem měla čas sama pro sebe a začínala jsem zase pracovat, až jim skončila výuka. Vyzvedla jsem je ze školy, rozvezla na kroužky nebo jsem s nimi trávila celé odpoledne. Připravovala jsem je na druhý den do školy, hráli jsme hry nebo šli na procházku.

Jak covid tento režim změnil?

Změnilo se úplně vše. První tři týdny, asi od poloviny března 2020, neměly děti školu vůbec, takže jsme trávili celý den jen spolu.

Dostala jste za to více peněz?

Tím, že je pro au pair státem stanovený týdenní plat, přidáno jsem nedostala.

Mohla byste mi popsat další opatření, která jste v USA musela snášet?

Lockdown začal v polovině března 2020, to jsme vůbec nesměli vycházet z domu. Mohla jsem jít jen nakoupit potraviny nebo k lékaři. Tato nejpřísnější opatření trvala asi měsíc, pak už jsme mohli ven i na procházku, ale jen se členy rodiny. Kromě toho jsme museli všude nosit roušky. Hodně lidí to ale nedodržovalo, proto se covid šířil tak rychle. Dokonce se proti opatřením pořádaly i protesty.

Veronika Koutná Vystudovala Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě, obor geovědní a montánní turismus a už během studia jezdila do USA pracovat jako plavčice. Po vysoké škole se rozhodla odjet do států na delší dobu, proto si vybrala program au pair, díky kterému tam mohla zůstat dva roky. Během té doby zažila v USA pandemii koronaviru, která ji značně zkomplikovala život. V červenci letošního roku se vrátila zpátky do Ostravy, našla si práci v oboru, ale i přes to ji cestování nadále láká a uvažuje nad kariérou letušky.



Jak jste covid vnímala vy sama?

Měla jsem strach. Bylo to totiž neznámé a nikdo nevěděl, co se děje a hlavně, co se bude dít. Jak covid přišel, tak jsem si myslela, že to bude trvat dva týdny, maximálně měsíc, a ne že se z toho vyvine nakonec celosvětová pandemie. Teď už ho asi beru jako součást života a myslím si, že tady s námi ještě nějakou dobu bude.

Jak vám covid zkomplikoval život?

Hlavně mi zkomplikoval cestovatelské sny. Měla jsem v plánu jet na jih USA, do Severní a Jižní Karolíny, na Floridu, do Tennessee nebo do Texasu. V květnu 2020 jsem také plánovala jet do Česka za rodinou na dovolenou, ale kvůli tomu, že přišel covid, tak jsem sice odjet do Česka mohla, ale už bych se nesměla vrátit. Amerika totiž pro všechny zavřela hranice, tedy kromě amerických občanů nebo rezidentů.

Navštívila jste New York, když tam nebyli žádní turisté?

Ano, byla jsem na Times Square a bylo to hodně strašidelné. New York je totiž pověstný tím, že to tam pořád žije a že je tam pořád spousta lidí a najednou nikdo nikde.

Situace byla v New Yorku katastrofální, nakažení lidé umírali na ulicích. Přemýšlela jste o tom, že se natrvalo vrátíte domů?

Ano, hodně jsem o tom přemýšlela. Honilo se mi hlavou, že v takových náročných časech chci být se svou rodinou, a ne s rodinou, která není moje.

Proč jste se nakonec rozhodla v USA zůstat?

V New Jersey jsem měla jistotu práce, příjmů, bydlení a byla jsem s lidmi, kteří mě měli rádi. Myslím si, že kdybych v té nejhorší situaci přiletěla do Česka, tak bych si práci ani nenašla a stejně bych byla zavřená jen doma. Chvíli jsem toho ale litovala, když jsem minulé léto viděla, jak se v Česku rozvolňují opatření a v USA pořád nic.

Každopádně od září se zase vše v ČR začalo zavírat a ve Spojených státech to bylo přesně naopak, opatření byla mírnější a mírnější, a to už jsem si říkala, že jsem udělala dobře, že jsem zůstala. Ale řekla bych, že 80 procent au pair, které taky bydlely v New Jersey, odjely nakonec domů.

Kdybyste se rozhodla odjet domů, tak byste si jen sbalila kufry a jela, nebo by se to muselo dopředu řešit s vaší hostitelskou rodinou?

Sice jsem byla vázaná smlouvou na dobu určitou, ale nikdo by mě tam proti mé vůli nedržel. Každopádně to bych jim neudělala, protože jsem věděla, že mě potřebují. Asi bych počkala do té doby, než si někoho místo mě seženou a pak bych jela.

Ale znám slečnu, která bydlela jen přes ulici ode mě a přála si odjet, jenže její hostitelská rodina byla proti. Tak se jednoho dne, když jeli všichni na nákup, rychle sbalila, s nikým se ani nerozloučila a odjela.

Situace v USA byla ze začátku mnohem horší než v České republice. Nepřemlouvali vás příbuzní, ať se vrátíte domů?

Byli jsme v každodenním kontaktu a vím, že o mě měli velký strach a chtěli, ať se vrátím. Viděli totiž ve zprávách, jak se v New Yorku staví vojenské nemocnice, jak nakažení lidé umírají na ulicích a jak v nemocnicích není dostatek lůžek. Musela jsem jim proto vysvětlovat, že ne všechno, co vidí v televizi, je pravda. I přes hrozivě vypadající situaci jsme se například já ani moje hostitelská rodina za celou dobu covidem nenakazili.

Sledovala jste opatření, která jsme měli v Česku?

Ano, sledovala, a hlavně jsem je hodně srovnávala. Někdy jsem si říkala, že jsem ráda, že jsem ve státech, ale jindy jsem si zase přála být v Česku. To se měnilo s tím, jak se vyvíjela situace. Celkově si ale myslím, že situace byla pro normální život příznivější v New Jersey.

Díky covidu měli najednou na sebe čas. V Americe jste nakonec byla dva roky. Déle jste zůstat nechtěla?

Využila jsem prodloužení au pair programu na dva roky a normálně to na delší dobu už ani nejde. Já jsem ale díky covidu měla navíc možnost ho ještě protáhnout o dalších šest měsíců. Ale v tu chvíli, kdy se podávaly žádosti o prodloužení, jsem už neměla v plánu zůstávat.

Chtěla jsem se vrátit do Česka a najít si práci v oboru, který jsem studovala na vysoké škole, tedy geovědní a montánní turismus. Samozřejmě, že se mi pak těžko po dvou letech odjíždělo, ale ještě pořád mám možnost se tam po dvouleté pauze vrátit. I přes to, že to nakonec kvůli covidu nebylo zcela podle mých představ, jsem i za takovou zkušenost moc vděčná.

Jste s hostitelskou rodinou dosud v kontaktu?

Ano. Pořád si spolu píšeme, voláme a jsem za to moc ráda. Vlastně i díky covidu jsme si utvořili krásný vztah.

Takže na covidu vidíte i něco pozitivního?

Určitě ano. Tím, že jsme byli všichni spolu zavření doma, tak jsme se hodně sblížili. Vařily jsme s hostitelskou maminkou večeře a každý večer jsme celá rodina jedli spolu. To před covidem vůbec neexistovalo, nikdo totiž neměl na nic čas. Společné večeře nám nakonec zůstaly i po covidu. Samozřejmě, někdy jsem neměla po desetihodinové směně náladu ještě znovu vyprávět, co jsme ten den dělali, ale brala jsem to tak, že jsme rodina a že si společně stráveného času musíme vážit.

Teď zase bydlíte a pracujete v Ostravě. Už se chcete v Česku usadit?Popravdě, ještě vůbec nevím. Teď mám dobrou práci a hezký byt, takže jsem tady spokojená. Ale můj velký sen je stát se alespoň na pár let letuškou. Láká mě cestování a celkově ten životní styl. Také ale přemýšlím o tom, že bych zase jela jako au pair, klidně třeba do Irska nebo opět do USA. Asi ještě uvidím, co mi život přinese.