Armáda duchů z Česka. Firma se z nafukovacích hradů přeorientovala na tanky

Skryté místo kdesi v polích na česko–německých hranicích. Špendlík zapíchnutý do internetové Google mapy mě naviguje, kam mám přijet. Na louce už dva muži vyndávají z dodávky papírovou krabici s jakousi složenou hmotou s provázky. Že by stan? Benzinový generátor záhy vžene vzduch do podivného balíčku. Ten zvětšuje objem. Přede mnou vyrůstá monstrum. Americký raketomet M270 na pásovém podvozku. Atrapa skutečné zbraně, která momentálně na Ukrajině zatápí ruským agresorům. Už chápu, proč jsme na konci světa. V ulicích měst by takové zjevení vyvolalo paniku.

Nafukovací zbraně mají na evropských bojištích svou historii. Masivně byly použity zejména při vylodění spojenců v Normandii, kdy zmátly nacisty.