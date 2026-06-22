Je 18. června 1942, 4:15 ráno. Kolem pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje se to hemží gestapáky a několika prapory Waffen-SS. Přes 800 Němců se samopaly, puškami a granáty se srocuje, aby dopadli sedmero unavených, jen slabě vyzbrojených parašutistů. Pomsta za smrt Reinharda Heydricha ale nepřichází snadno ani rychle. Když první skupina gestapa stoupá do chrámu, zasypou je projektily.
Jak tenhle příběh po hodinách urputných bojů skončil, vědí všichni. Méně lidí už tuší, že se odehrál úplně jinak, než nám desítky let líčí akční filmy. iDNES.cz u příležitosti 84. výročí heydrichiády mapuje skutečný průběh boje a s pomocí předních expertů vyvrací ustálené mýty.
Ve skutečnosti v přestřelce nezemřel ani jeden Němec. Jednoho gestapáka zasáhli do stehna, druhého do přilby. A Němci zase zabili jen jednoho odboráře.