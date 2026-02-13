Porodníci jsou stále doma. Ať nemocnice očistí mé jméno, žádá lékař Holba

Úmrtí dvou dětí po porodu v litoměřické nemocnici během jediné služby na konci listopadu stále vyšetřuje policie. Kdy budou závěry, není zatím jasné. Ale oba liberečtí porodníci, kterým nadřízení preventivně nařídili překážky v práci, jsou už třetí měsíc doma, ačkoli je v souvislosti s úmrtím novorozeňat nikdo z ničeho neobvinil. Za ně přitom musí v porodnici sloužit lékaři z jiných nemocnic.
Oba odstavení lékaři od počátku mluvili o nestandardním jednání vedení nemocnice i Krajské zdravotní a obavách, že jim zaměstnavatel neumožní vrátit se do litoměřické porodnice. Nepomohla ani petice žen, která žádala jejich návrat. Pacientky zdůrazňovaly především oblibu Petra Holby. Oceňovaly jeho vstřícnost a lidský přístup. I proto se pod jeho vedením v litoměřické nemocnici za poslední dva roky výrazně zvýšil počet porodů.
Přesto dostal od vedení návrh, ať vezme odstupné s podmínkou, že už nebude pracovat v žádné z nemocnic společnosti Krajská zdravotní. To ale Holba odmítl. Poté se nabízené podmínky postupně měnily.
Nakonec oba lékaři dostali možnost vrátit se do práce ve společnosti, ale ne do Litoměřic a každý do jiné nemocnice. Do konce tohoto týdne měli uzavřít dohody se zaměstnavatelem. Jenže je zatím ani jeden nepodepsal.
To potvrzuje i mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová. „Jednání s lékařem stále probíhají, k dohodě nedošlo. U lékařky však již směřujeme ke shodě. Jen ještě nebyly procesně podepsány všechny potřebné dokumenty,“ říká mluvčí.
Rámcová dohoda s lékařkou podle ní počítá s ukončením překážek v práci, nástupem lékařky na předatestační stáž a následně do Nemocnice Teplice, v jejíž porodnici bude pracovat pod vedením zkušeného primáře.
„Variantu práce v jiné nemocnici Krajské zdravotní jsme zvolili s ohledem na zachování dobré pracovní atmosféry i pro klid samotné lékařky, aby nebyla pod tlakem v místě, kde došlo k tragickým událostem,“ dodává Kučerová.
Lékařka potvrzuje, že do Teplic ráda nastoupí. Dohodu zatím nepodepsala, protože jí přístup vedení nepřipadal fér. „Nabídli mi přestup do jiné nemocnice za stejných podmínek, jenže se lišily. Proto jsme je dosud ladili. Šlo mi o jen o to, aby dodrželi dohodu. Podle posledních informací to mým právníkům slíbili, takže dohodu podepíšu v úterý ráno,“ věří lékařka.
Jinak je na tom vyhledávaný porodník. Petru Holbovi společnost nabídla práci v Chomutově. Tamní primář má totiž zájem zvýšit počet porodů, jako se to Holbovi podařilo v Litoměřicích.
„Pana primáře si vážím, omluvil jsem se mu za odmítnutí nabídky přestupu. Rád mu pomohu, ale zatím externě, pokud bude mít zájem,“ říká lékař Holba. A dodává, že důvodem k odmítnutí nástupu v tuto chvíli je to, že se nechce smířit s diskriminačním jednáním zaměstnavatele.
„Ani u jednoho porodu s úmrtím jsem nebyl. Žádné konkrétního pochybení v mé práci mi nevytkli, i když mají už měsíc k dispozici závěry interního šetření. Ale v očích veřejnosti mě profesně zdiskreditovali. Proto trvám na svém návratu do porodnice v Litoměřicích a chci, ať nemocnice očistí mé jméno,“ vysvětluje lékař, proč jeho právníci nabídku odmítli. Jednání o jeho budoucnosti má pokračovat příští týden.