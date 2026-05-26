Premiér Andrej Babiš stále věří, že se ještě do Vánoc vládní koalici podaří kompletně zrušit měsíční poplatky České televizi a Českému rozhlasu, jak s tím počítá návrh ministra kultury Oto Klempíře.
Před Úřadem vlády se v pondělí sešli lidé k dalšímu protestu proti rušení poplatků veřejnoprávním médiím. „Nyní nesmíme mlčet,“ řekl předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář.
„Stáhněte tu věc“ a „Oto, zabal to!“, skandovali lidí v narážce na ministra kultury Ota Klempíře demonstranti před vládou, kde souběžně jednal Babišův kabinet. Na protest dorazil i bývalý předseda Pirátů, exministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Také on s cedulí s nápisem: „Oto, zabal to.“
Minář také už v neděli představil i novou petiční výzvu „Oto, zabal to“. „Klempíř musí skončit,“ řekl lídr spolku Milion chvilek pro demokracii.
Babiš v pondělí po jednání vlády řekl, že chce do Vánoc prosadit Klempířův návrh v parlamentu. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se v pondělí dohodla, že vláda Klempířův návrh projedná v červnu a pak ho pošle do Sněmovny.