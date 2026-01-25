Spor o L-159. Ať Pavel dělá obchoďáka, řekl Ševčík. Prokremelské, vyčetl mu exministr

Autor:
  12:27
Prodej letounů L-159 Ukrajině by podle bývalého ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) mohl pomoci českému leteckému průmyslu. Řekl to v diskusním pořadu Partie na CNN Prima NEWS. Podle poslance za SPD Miroslava Ševčíka by ale jejich prodej či darování ohrozil obranyschopnost.
Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Miroslav Ševčík (SPD). (24....

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Miroslav Ševčík (SPD). (24. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tisková konference Starostů. Na snímku Lukáš Vlček. (13. listopadu 2025)
Patrik Nacher (ANO)
Poslanec Karel Haas při volbě místopředsedů ODS na kongresu (18. ledna 2026)
Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)
12 fotografií

Podle bezpečnostních analytiků by odprodej letounů L-159 mohl Česku ekonomicky pomoci, konkrétně leteckému průmyslu. „Tak ať dělá Petr Pavel obchoďáka a prodává letadla ve světě,“ reagoval Ševčík. „Kdysi jsem poukazoval na to, že se tyto letadla dají používat na nějaké výcviky a bylo to zesměšňováno,“ dodal. Bývalý ministr Vlček označil jeho slova za prokremelské proklamace.

Podle Vlčka je rozhodnutí neposkytnout letouny Ukrajině čistě politické, z jeho pohledu ale chybné. „O L-159 je ve světě zájem, a pokud vidíme, že se válečné konflikty změnily, pak je poskytnutí letounů Ukrajině pro nás i hospodářsky výhodné,“ okomentoval.

Řehka by udělal lépe, kdyby mlčel, řekl Babiš. L-159 pro Ukrajinu nebudou

Ševčík na to reagoval tím, že se o letadlech ví, že jsou dobrá, a není tedy potřeba je propagovat.

Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) ve vysílání řekl, že bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) je konzistentní v tom, co říkala před volbami i po nich. Souhlasí totiž s tvrzením jejího nástupce Jaromíra Zůny (za SPD), že Česko letouny L-159 prodat nemůže. „Dva ministři obrany u vlád, které se neshodnou v zásadě na ničem, se na tomhle shodnou,“ poukázal Nacher.

Také místopředseda ODS Karel Haas má rozhodnutí vlády za politické, zároveň ale i za strategickou chybu. Podle něj měla v současné situaci převážit pomoc Ukrajině.

Stanovisko Černochové nebylo podle Haase o tom, že by se letouny neměly prodat. Podle něj jen potvrdila, že armáda všechny skutečně používá. „Není to materiál, který by stál někde ve skladech. Ale paní ministryně nikdy neřekla, že je není schopna nebo ochotna darovat,“ dodal. Letadla se podle Haase používají k výcviku i obraně, ale záleží na politickém rozhodnutí vlády, jak s nimi naloží. Letounů L-159 má Česko celkem 24, 16 z nich v jednomístné variantě, zbylých osm je dvoumístných.

Tomu ale Nacher oponoval tím, že sama Černochová v minulých týdnech řekla, že by se na místě ministra Zůny zachovala stejně.

Podle Ševčíka se Černochová i náčelník generálního štábu Karel Řehka snaží hájit své zájmy. „Kdo otevřel tuhle otázku? Samozřejmě to otevřel voják na Hradě, prezident Petr Pavel,“ řekl.

Letouny L-159 Ukrajině prodat nemůžeme, řekl Zůna. Šéf armády Řehka tvrdí opak

„Vidíme, jak váleční štváči volají po tom, abychom byli připraveni se bránit, a najednou chceme rozprodávat letadla, kterých nemáme tolik nazbyt,“ dodal Ševčík. Prodej letounů by podle něj oslabil obranyschopnost České republiky, to ale již dříve vyvrátil Řehka.

Prezident Petr Pavel během návštěvy Ukrajiny diskutoval prodej čtyř letounů L-159. Žádný příslib ale podle svých slov nedal. Tento krok mu ale vyčetl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podle něj se prezident zachoval jako slon v porcelánu. Pavel později uvedl, že návrh vzešel z ukrajinské strany, letouny jsou podle něj předmětem zájmu země minimálně půl roku.

Armáda letouny L-159 postrádat nemůže. Šance na prodej byla jindy, míní expert

Řehka v pátek řekl, že armáda byla připravena letouny pro Ukrajinu vyčlenit. Naopak ministr obrany Zůna již dříve uvedl, že česká armáda letouny prodat nemůže. Později dodal, že vychází z loňského nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu.

19. května 2013
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Spor o L-159. Ať Pavel dělá obchoďáka, řekl Ševčík. Prokremelské, vyčetl mu exministr

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Miroslav Ševčík (SPD). (24....

Prodej letounů L-159 Ukrajině by podle bývalého ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) mohl pomoci českému leteckému průmyslu. Řekl to v diskusním pořadu Partie na CNN Prima NEWS. Podle...

25. ledna 2026  12:27

Večer zasáhne část Česka silné sněžení, přes noc napadne až 12 centimetrů

Vydatné sněžení komplikuje provoz na dálnici D8 u Ústí nad Labem. (9. ledna...

Na západ Čech přijde večer sněžení, zejména do půlnoci může být podle meteorologů silné. Odpoledne, večer a v noci některé regiony potrápí rovněž ledovka, která se z východní části země přesouvá na...

25. ledna 2026  8:24,  aktualizováno  12:10

Laskavá duše, vzpomínají na zastřeleného z Minneapolisu. Měl mobil, ne zbraň, tvrdí

Fotografie Alexe J. Prettiho zastřeleného agenty v Minneapolis. (24. ledna...

Smrt sedmatřicetiletého zdravotníka z Minneapolisu, kterého v sobotu zastřelil federální agent pohraniční policie, ještě více vyhrotila napětí mezi federální vládou a místními představiteli. Podle...

25. ledna 2026  11:51

OBRAZEM: Famózní lyžařky a velký mejdan. Špindl žije světovým pohárem

Světový pohár v alpském lyžování žen ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026).

Jak vypadal první den světového poháru v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně? Obří slalom vyhrála Švédka Sara Hectorová, takřka zaplněné tribuny ve Svatém Petru nejvíc fandily americké hvězdě...

25. ledna 2026  11:37

V Yungbludově záři se vyhřívají Aerosmith, Smashing Pumpkins a brzy i Pearl Jam

Britský zpěvák Yungblud dorazil do Prahy. (17. října 2025)

Hvězda anglického zpěváka a hudebníka Dominica Richarda Harrisona, zvaného Yungblud, letí strmě vzhůru. A v její záři se vyhřívají i rockoví matadoři, s nimiž spojil své síly – Aerosmith, Smashing...

25. ledna 2026  11:11

Zpráva o Trumpově majetku. Americký prezident vsází především na kryptoměny

Před Kapitolem se objevila zlatá socha Donalda Trumpa, která drží bitcoin. (17....

Rodinné jmění amerického prezidenta Trumpa dosahuje už 6,8 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu asi 150 miliard korun. Čím dál výraznější roli v majetku rodiny hrají v poslední době hlavně...

25. ledna 2026

U Moskvy si kvůli dronům zvykají na život bez internetu. Válku tu cítíme, uznávají

Panelový dům v ruském Tveru zasažený dronem (12. prosince 2025)

V Tveru, historickém ruském městě vzdáleném přibližně dvě hodiny jízdy autem od Moskvy, si místní už zvykli na to, že se leckdy musí obejít bez svých mobilních telefonů a internetu. To je spolu s...

25. ledna 2026  10:57

Ohrožuje lidi i české kontakty, vysvětluje Lipavský výhrady k Macinkově „prasárně“

Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025)

Exministr zahraničí Jan Lipavský se znovu ostře opřel do svého nástupce Petra Macinky (Motoristé). Ten podle něj udělal „sadistickou prasárnu“, když se rozhodl škrtnout projekty v Programu...

25. ledna 2026  10:40

Je to soutěž soutěží, říká hendikepovaný vítěz nejslavnějšího kulturistického klání

Ladislav Nykl je prvním českým hendikepovaným sportovcem, který vyhrál...

V mládí utrpěl vážný úraz, polovinu těla mu spálil elektrický výboj. Před několika lety přišel o nohu. Šestačtyřicetiletý Karlovarák Ladislav Nykl se však nevzdal. Cvičení, které měl vždy jako...

25. ledna 2026  9:22

Italská banka boří stereotypy, obchodování s dluhopisy je pouze v rukou žen

ilustrační snímek

Banka Promos se sídlem v jižní Itálii, která se soustředí na obchodování s cennými papíry, se vymyká standardům. V týmu zaměřeném na obchodování s dluhopisy působí pouze ženy, včetně jejího vedení....

25. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Špionážní příběh z časů, kdy měli Estonci plné zuby sovětských manýr

Záběr z estonské výstavy o svobodě a nesvobodě v Talinnu (6. srpna 2025)

Román Smrt dokonalé věty je v podstatě špionážním příběhem. Nejprve několik slov o jeho autorovi. Rein Raud je jedním z předních estonských intelektuálů, odborník na japonskou filozofii, kulturu a...

25. ledna 2026  8:55

„Na strach jsem zvyklý.“ Američan vylezl na mrakodrap Tchaj-pej 101 bez jištění

Americký horolezec Alex Honnold zdolal volným výstupem, tedy bez lana a...

Americký horolezec Alex Honnold zdolal volným výstupem, tedy bez lana a jištění, jednu z nejvyšších budov světa. Mrakodrap Tchaj-pej 101 měří přes 500 metrů. Jeho výkon přenášela streamovací služba...

25. ledna 2026  8:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.